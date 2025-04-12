12 апреля 2025

Пермские власти требуют сноса торговых киосков на Космонавтов и Мира

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд рассмотрит иск о сносе незаконных павильонов в Перми
Суд рассмотрит иск о сносе незаконных павильонов в Перми Фото:

Администрация Перми добивается сноса незаконных торговых павильонов на шоссе Космонавтов и улице Мира через суд — предпринимателям грозят штрафы по 15 тысяч рублей за каждый день просрочки демонтажа. Это следует из документов картотеки Арбитражного суда Пермского края. 

«Администрация Индустриального района Перми подала в суд иск с требованием о сносе нескольких торговых киосков, расположенных по адресу шоссе Космонавтов, 347 и улица Мира, 113. Согласно исковым заявлениям, павильоны были возведены незаконно и подлежат демонтажу в течение 10 рабочих дней. В случае невыполнения решения суда с предпринимателей (ИП Тахир Кадыров и ИП Асаф Мирзоев) будут взыскивать по 15 тысяч рублей за каждый день просрочки», — указано в судебных документах. Их цитирует «РБК-Пермь».

В отношении киосков на улице Мира уже приняты обеспечительные меры — предпринимателю запрещено распоряжаться 13 павильонами, включая точки «Шаурмас», «Молочные продукты из Чернушки» и другие. Аналогичные ограничения наложены на один из неработающих киосков на шоссе Космонавтов.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Индустриальном районе Перми по решению суда снесли два незаконных павильона. Объекты располагались вблизи от многоквартирного жилого дома и нарушили нормы пожарной безопасности.

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Администрация Перми добивается сноса незаконных торговых павильонов на шоссе Космонавтов и улице Мира через суд — предпринимателям грозят штрафы по 15 тысяч рублей за каждый день просрочки демонтажа. Это следует из документов картотеки Арбитражного суда Пермского края.  «Администрация Индустриального района Перми подала в суд иск с требованием о сносе нескольких торговых киосков, расположенных по адресу шоссе Космонавтов, 347 и улица Мира, 113. Согласно исковым заявлениям, павильоны были возведены незаконно и подлежат демонтажу в течение 10 рабочих дней. В случае невыполнения решения суда с предпринимателей (ИП Тахир Кадыров и ИП Асаф Мирзоев) будут взыскивать по 15 тысяч рублей за каждый день просрочки», — указано в судебных документах. Их цитирует «РБК-Пермь». В отношении киосков на улице Мира уже приняты обеспечительные меры — предпринимателю запрещено распоряжаться 13 павильонами, включая точки «Шаурмас», «Молочные продукты из Чернушки» и другие. Аналогичные ограничения наложены на один из неработающих киосков на шоссе Космонавтов. Ранее URA.RU рассказывало, что в Индустриальном районе Перми по решению суда снесли два незаконных павильона. Объекты располагались вблизи от многоквартирного жилого дома и нарушили нормы пожарной безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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