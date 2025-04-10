На челябинца, ворвавшегося в магазин с ножом, возбудили уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция задержала дебошира
Полиция задержала дебошира Фото:

В отношении жителя Челябинска, который ворвался в продуктовый магазин с ножом и угрожал продавцу, возбудили уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. В его отношении дознанием отдела полиции „Калининский“ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью)», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Мужчина ворвался в магазин, расположенный на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Косарева.  С собой у него был нож. Он бегал по магазину, а после набросился на продавщицу. Женщина распылила ему в лицо перцовый баллончик.

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В отношении жителя Челябинска, который ворвался в продуктовый магазин с ножом и угрожал продавцу, возбудили уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. В его отношении дознанием отдела полиции „Калининский“ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью)», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Мужчина ворвался в магазин, расположенный на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Косарева.  С собой у него был нож. Он бегал по магазину, а после набросился на продавщицу. Женщина распылила ему в лицо перцовый баллончик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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