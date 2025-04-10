В Нижневартовске перекроют дорогу и изменят движение автобусов. Карта

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11 апреля с 9 до 12 часов дорога будет перекрыта
11 апреля с 9 до 12 часов дорога будет перекрыта Фото:

В Нижневартовске 11 апреля перекроют участок дороги и изменят движение автобусов из-за антитеррористической тренировки. Об этом сообщили в мэрии города.

«В связи с проведением мероприятия в период с 9 до 12 часов будет ограничено движение транспорта на участке дороги от места пересечения улиц Ленина и Индустриальной до пересечения улиц 6П и Индустриальной. Заблаговременно планируйте маршрут и соблюдайте правила дорожного движения», — написано в telegram-канале администрации.

Также по информации департамента ЖКХ администрации города, будут изменены схемы движения автобусов:

  • маршрут №6 «ПАТП №2 — железнодорожный вокзал» (в прямом и обратном направлении): ПАТП №2 — улица 60 лет Октября — улица Кузоваткина — улица Ленина — далее по маршруту;
  • маршрут №13 «ПАТП №2 — МЖК» (в прямом и обратном направлении): ПАТП №2 — улица 60 лет Октября — улица Кузоваткина — улица Ленина — далее по маршруту;
  • маршрут №95 «Остановка „Озеро“ — т/к „Империя Т“: по схеме маршрута — улица Индустриальная — улица 60 лет Октября — улица Кузоваткина — улица Мира — далее по маршруту, в обратном направлении — по установленной схеме маршрута.
Перекрытие дороги
Перекрытие дороги
Фото:

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В Нижневартовске 11 апреля перекроют участок дороги и изменят движение автобусов из-за антитеррористической тренировки. Об этом сообщили в мэрии города. «В связи с проведением мероприятия в период с 9 до 12 часов будет ограничено движение транспорта на участке дороги от места пересечения улиц Ленина и Индустриальной до пересечения улиц 6П и Индустриальной. Заблаговременно планируйте маршрут и соблюдайте правила дорожного движения», — написано в telegram-канале администрации. Также по информации департамента ЖКХ администрации города, будут изменены схемы движения автобусов:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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