В Нижневартовске 11 апреля перекроют участок дороги и изменят движение автобусов из-за антитеррористической тренировки. Об этом сообщили в мэрии города.
«В связи с проведением мероприятия в период с 9 до 12 часов будет ограничено движение транспорта на участке дороги от места пересечения улиц Ленина и Индустриальной до пересечения улиц 6П и Индустриальной. Заблаговременно планируйте маршрут и соблюдайте правила дорожного движения», — написано в telegram-канале администрации.
Также по информации департамента ЖКХ администрации города, будут изменены схемы движения автобусов:
- маршрут №6 «ПАТП №2 — железнодорожный вокзал» (в прямом и обратном направлении): ПАТП №2 — улица 60 лет Октября — улица Кузоваткина — улица Ленина — далее по маршруту;
- маршрут №13 «ПАТП №2 — МЖК» (в прямом и обратном направлении): ПАТП №2 — улица 60 лет Октября — улица Кузоваткина — улица Ленина — далее по маршруту;
- маршрут №95 «Остановка „Озеро“ — т/к „Империя Т“: по схеме маршрута — улица Индустриальная — улица 60 лет Октября — улица Кузоваткина — улица Мира — далее по маршруту, в обратном направлении — по установленной схеме маршрута.
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