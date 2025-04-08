08 апреля 2025

Госдума придумает законы для ограничения ИИ

В Госдуме РФ создали рабочую группу по регулированию ИИ
© Служба новостей «URA.RU»
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Возглавит межфракционную рабочую группу Александр Баьаков
Возглавит межфракционную рабочую группу Александр Баьаков Фото:

В Госдуме межфракционная рабочая группа будет разрабатывать законы о применении искусственного интеллекта (ИИ). Группа будет работать до конца конца срока полномочий восьмого созыва в 2026 году, главой группы стал вице-спикер Госдумы Александр Бабаков («Справедливая Россия»).

«Вопрос регулирования ИИ 'не должен никого пугать'. Это 'не та сфера, которая может развиваться чисто по рыночным законам' и ориентироваться 'только на нормы прибыли'», — рассказал Бабаков «Ведомостям».  Депутат также указал на необходимость учитывать множество факторов, включая этические угрозы и трансграничные технологии.

Рабочая группа была создана по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина. Депутаты планируют изучить потребности различных сторон, от малого и среднего бизнеса до государственных интересов, и определить первоочередные вопросы регулирования. По словам депутата Андрея Свинцова (ЛДПР), цель группы — как можно быстрее изучить эти потребности и «ИИ в российском законодательстве отсутствует»

В рамках деятельности группы планируется подготовка предложений по отраслевому применению ИИ, включая законопроекты, касающиеся национальной безопасности и обороны РФ. Также предусмотрена разработка инициатив по противодействию использованию ИИ в преступных целях.

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В Госдуме межфракционная рабочая группа будет разрабатывать законы о применении искусственного интеллекта (ИИ). Группа будет работать до конца конца срока полномочий восьмого созыва в 2026 году, главой группы стал вице-спикер Госдумы Александр Бабаков («Справедливая Россия»). «Вопрос регулирования ИИ 'не должен никого пугать'. Это 'не та сфера, которая может развиваться чисто по рыночным законам' и ориентироваться 'только на нормы прибыли'», — рассказал Бабаков «Ведомостям».  Депутат также указал на необходимость учитывать множество факторов, включая этические угрозы и трансграничные технологии. Рабочая группа была создана по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина. Депутаты планируют изучить потребности различных сторон, от малого и среднего бизнеса до государственных интересов, и определить первоочередные вопросы регулирования. По словам депутата Андрея Свинцова (ЛДПР), цель группы — как можно быстрее изучить эти потребности и «ИИ в российском законодательстве отсутствует» В рамках деятельности группы планируется подготовка предложений по отраслевому применению ИИ, включая законопроекты, касающиеся национальной безопасности и обороны РФ. Также предусмотрена разработка инициатив по противодействию использованию ИИ в преступных целях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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