Госдума придумает законы для ограничения ИИ

В Госдуме межфракционная рабочая группа будет разрабатывать законы о применении искусственного интеллекта (ИИ). Группа будет работать до конца конца срока полномочий восьмого созыва в 2026 году, главой группы стал вице-спикер Госдумы Александр Бабаков («Справедливая Россия»).
«Вопрос регулирования ИИ 'не должен никого пугать'. Это 'не та сфера, которая может развиваться чисто по рыночным законам' и ориентироваться 'только на нормы прибыли'», — рассказал Бабаков «Ведомостям». Депутат также указал на необходимость учитывать множество факторов, включая этические угрозы и трансграничные технологии.
Рабочая группа была создана по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина. Депутаты планируют изучить потребности различных сторон, от малого и среднего бизнеса до государственных интересов, и определить первоочередные вопросы регулирования. По словам депутата Андрея Свинцова (ЛДПР), цель группы — как можно быстрее изучить эти потребности и «ИИ в российском законодательстве отсутствует»
В рамках деятельности группы планируется подготовка предложений по отраслевому применению ИИ, включая законопроекты, касающиеся национальной безопасности и обороны РФ. Также предусмотрена разработка инициатив по противодействию использованию ИИ в преступных целях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.