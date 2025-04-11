Вице-премьеру Сербии запретили въезд в страны Евросоюза

Евросоюз ввел против вице-премьера Сербии Александра Вулина санкции, ограничив его право на въезд в страны-члены этого объединения. Об этом сообщил сам сербский политик журналистам. Вулин отметил, что это решение было принято после его высказываний, сделанных на конференции в Европарламенте.
«Никакой полемики не было по поводу той правды, которую я высказал. Они просто ко мне лично имели замечания, провели встречу на высшем уровне министерств иностранных дел их государств и решили запретить мне въезд в страны Евросоюза», — заявил Вулин. Его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что таким образом Брюссель отреагировал на его заявления в ходе конференции.
Дополнительно вице-премьер Сербии подчеркнул, что в Брюсселе ожидают, что он «перестанет говорить правду». Однако Вулин отметил, что даже под санкциями продолжит открыто выражать свое мнение и не намерен изменять свою позицию.
Александр Вулин известен своими резкими высказываниями в адрес Запада. Ранее он обвинил западные спецслужбы в организации протестов в Сербии, что, по его мнению, является попыткой совершить «цветную» революцию и отразить настоящие настроения населения.
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