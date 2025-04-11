В мэрии Сургута удивились шумихе из-за этического кодекса для чиновников

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Этический кодекс для чиновников существует более 15 лет
Этический кодекс для чиновников существует более 15 лет Фото:

Мэр Сургута (ХМАО) Максим Слепов недавно утвердил обновленный кодекс этики для служащих, который собрал огромное количество различных реакций. В администрации города удивились такой шумихе, так как кодекс существует более 15 лет и в его обновленном варианте не добавилось никаких новых пунктов, рассказали в пресс-службе ведомства URA.RU.

«Кодекс действует в администрации города более 15 лет, его обязаны иметь все муниципалитеты. Действующая редакция кодекса не внесла ничего нового по сравнению с предыдущей, она была приведена в соответствие с отдельными правовыми нормами», — рассказали в мэрии.

Там подчеркнули, что основная задача этого документа — напомнить чиновникам, что «поведение, которое может вызвать сомнение в добросовестности представителя власти, ? недопустимо». Также сообщается, что кодекс обязателен к выполнению и подразумевает, что «муниципальная служба — это не просто должность, а общественное доверие, которое нужно ежедневно подтверждать делом и поведением».

Согласно нормам, которые описаны в документе, чиновникам запрещено размещать в соцсетях фото и видео с демонстрацией роскоши, состояния алкогольного опьянения и откровенные снимки. Также обязательны уведомления о попытках подкупа, избегания конфликта интересов и так далее. Нарушителям грозят дисциплинарные взыскания, вплоть до увольнения. Подробнее — в материале URA.RU.

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Мэр Сургута (ХМАО) Максим Слепов недавно утвердил обновленный кодекс этики для служащих, который собрал огромное количество различных реакций. В администрации города удивились такой шумихе, так как кодекс существует более 15 лет и в его обновленном варианте не добавилось никаких новых пунктов, рассказали в пресс-службе ведомства URA.RU. «Кодекс действует в администрации города более 15 лет, его обязаны иметь все муниципалитеты. Действующая редакция кодекса не внесла ничего нового по сравнению с предыдущей, она была приведена в соответствие с отдельными правовыми нормами», — рассказали в мэрии. Там подчеркнули, что основная задача этого документа — напомнить чиновникам, что «поведение, которое может вызвать сомнение в добросовестности представителя власти, ? недопустимо». Также сообщается, что кодекс обязателен к выполнению и подразумевает, что «муниципальная служба — это не просто должность, а общественное доверие, которое нужно ежедневно подтверждать делом и поведением». Согласно нормам, которые описаны в документе, чиновникам запрещено размещать в соцсетях фото и видео с демонстрацией роскоши, состояния алкогольного опьянения и откровенные снимки. Также обязательны уведомления о попытках подкупа, избегания конфликта интересов и так далее. Нарушителям грозят дисциплинарные взыскания, вплоть до увольнения. Подробнее — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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