Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по скоплениям войск противника в районах Горналя и Олешни (Курская область). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. В результате атаки были поражены формирования восьми бригад и штурмового полка ВСУ.
«Нанесено поражение формированиям двух механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня», — сообщили представители Минобороны РФ в telegram-канале российского оборонного ведомства. Атаку вели подразделения группировки войск «Север». За сутки на направлении потери ВСУ составили до 235 человек.
На территории Курской области не прекращаются боевые действия за контроль над последними двумя пунктами, которые находятся под контролем ВСУ — это село Горналь и хутор Олешня, расположенные в приграничной зоне с Украиной. Российские действия наносят серьезный урон украинским войскам.
Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли 74 245 солдат и офицеров. Кроме того, противник лишился значительного количества техники: 406 танков, 333 боевые машины пехоты и 303 бронетранспортера. Также было уничтожено 2 268 боевых бронированных машин и 2 704 автомобиля. В артиллерийском парке противника потери в 610 орудий, а также 55 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая 13 систем HIMARS и семь систем MLRS, произведенных в США.
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