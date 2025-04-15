Зеленский уволил главу Сумской области Артюха после удара ВС РФ

Глава Украины Владимир Зеленский уволил главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное». Решение о его увольнении было поддержано правительством.
«Зеленский уволил главу Сумской ОВА Владимира Артюха. Решение поддержало правительство», говорится в telegram-канале «Общественное». Эту информацию подтвердил и представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в соцсетях.
Причинами такого решения могли послужить события, связанные с недавними действиями в Сумах, где как сообщили в Минобороны РФ, был нанесен удар по месту проведения совещания украинского военного командования. Так российские войска 13 апреля нанесли удар по Сумам на Украине.
Прилет пришелся по месту, где проходило совещание военных ВСУ. Сообщается, что уичтожено более 60 украинских военнослужащих из украинской оперативно-тактической группы «Северск».
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