Утки поселились на затопленной площадке
На спортивной площадке возле Лицея №2 в Свердловском районе Перми произошло подтопление. Уровень воды на площадке достиг такого уровня, что на ней обосновались утки, сообщает корреспондент URA.RU.
«Подтопило спортивную площадку на Южном возле Лицея №2. На ней даже поселились утки», — передает корреспондент. Также он поделился кадрами с места. На них видно, что вся площадка затоплена.
URA.RU направило запрос в мэрию города Перми. Ответ ожидается.
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