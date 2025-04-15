15 апреля 2025

В Перми на затопленной спортивной площадке поселились утки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Утки поселились на затопленной площадке
Утки поселились на затопленной площадке Фото:

На спортивной площадке возле Лицея №2 в Свердловском районе Перми произошло подтопление. Уровень воды на площадке достиг такого уровня, что на ней обосновались утки, сообщает корреспондент URA.RU.

«Подтопило спортивную площадку на Южном возле Лицея №2. На ней даже поселились утки», — передает корреспондент. Также он поделился кадрами с места. На них видно, что вся площадка затоплена. 

URA.RU направило запрос в мэрию города Перми. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На спортивной площадке возле Лицея №2 в Свердловском районе Перми произошло подтопление. Уровень воды на площадке достиг такого уровня, что на ней обосновались утки, сообщает корреспондент URA.RU. «Подтопило спортивную площадку на Южном возле Лицея №2. На ней даже поселились утки», — передает корреспондент. Также он поделился кадрами с места. На них видно, что вся площадка затоплена.  URA.RU направило запрос в мэрию города Перми. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...