Уволен чиновник, бунтовавший в одиночку у Храма на Крови

Сотрудника свердловского минобра уволили после пикета у Храма на Крови

16 апреля 2025 в 10:37 Размер текста - 17 +

Ведущий специалист ушел со службы по собственному желанию Фото: Илья Московец © URA.RU Ведущий специалист министерства образования и молодежной политики Свердловской области Роман Гильманов, устроивший одиночный пикет против макета трубы у Храма на Крови, уволен. Об этом URA.RU сообщили на его бывшей работе. «Сотрудник, о котором идет речь, был уволен 11 апреля с государственной гражданской службы. Он ушел по собственному желанию», — уточнили в свердловском минобре. Гильманов вышел на одиночный пикет 25 марта — тогда возле храма открыли макет трубы из Суджи, по которой российские солдаты совершили знаменитый бросок в тыл украинской армии. В руках у 24-летнего чиновника был самодельный плакат, на нем — критическая надпись. Когда парня задерживала полиция, он сопротивлялся и хотел удрать. Его арестовали на 15 суток, а потом и оштрафовали на 30 тысяч за дискредитацию армии РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ведущий специалист министерства образования и молодежной политики Свердловской области Роман Гильманов, устроивший одиночный пикет против макета трубы у Храма на Крови, уволен. Об этом URA.RU сообщили на его бывшей работе. «Сотрудник, о котором идет речь, был уволен 11 апреля с государственной гражданской службы. Он ушел по собственному желанию», — уточнили в свердловском минобре. Гильманов вышел на одиночный пикет 25 марта — тогда возле храма открыли макет трубы из Суджи, по которой российские солдаты совершили знаменитый бросок в тыл украинской армии. В руках у 24-летнего чиновника был самодельный плакат, на нем — критическая надпись. Когда парня задерживала полиция, он сопротивлялся и хотел удрать. Его арестовали на 15 суток, а потом и оштрафовали на 30 тысяч за дискредитацию армии РФ.