15 апреля 2025

Уволен чиновник, бунтовавший в одиночку у Храма на Крови

Сотрудника свердловского минобра уволили после пикета у Храма на Крови
© Служба новостей «URA.RU»
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Представление врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Екатеринбург , депутат, чиновник, портфель, бизнесмен
Ведущий специалист ушел со службы по собственному желанию Фото:

Ведущий специалист министерства образования и молодежной политики Свердловской области Роман Гильманов, устроивший одиночный пикет против макета трубы у Храма на Крови, уволен. Об этом URA.RU сообщили на его бывшей работе.

«Сотрудник, о котором идет речь, был уволен 11 апреля с государственной гражданской службы. Он ушел по собственному желанию», — уточнили в свердловском минобре.

Гильманов вышел на одиночный пикет 25 марта — тогда возле храма открыли макет трубы из Суджи, по которой российские солдаты совершили знаменитый бросок в тыл украинской армии. В руках у 24-летнего чиновника был самодельный плакат, на нем — критическая надпись. Когда парня задерживала полиция, он сопротивлялся и хотел удрать. Его арестовали на 15 суток, а потом и оштрафовали на 30 тысяч за дискредитацию армии РФ.

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Ведущий специалист министерства образования и молодежной политики Свердловской области Роман Гильманов, устроивший одиночный пикет против макета трубы у Храма на Крови, уволен. Об этом URA.RU сообщили на его бывшей работе. «Сотрудник, о котором идет речь, был уволен 11 апреля с государственной гражданской службы. Он ушел по собственному желанию», — уточнили в свердловском минобре. Гильманов вышел на одиночный пикет 25 марта — тогда возле храма открыли макет трубы из Суджи, по которой российские солдаты совершили знаменитый бросок в тыл украинской армии. В руках у 24-летнего чиновника был самодельный плакат, на нем — критическая надпись. Когда парня задерживала полиция, он сопротивлялся и хотел удрать. Его арестовали на 15 суток, а потом и оштрафовали на 30 тысяч за дискредитацию армии РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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