Таксисты помогут челябинской полиции вычислять мошенников

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Таксистов попросили быть бдительнее при исполнении заказов
Таксистов попросили быть бдительнее при исполнении заказов Фото:

Таксисты помогут челябинским полицейским в борьбе с мошенничеством. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, представителей таксопарков попросили при получении заказов от подозрительных клиентов сообщать об этом в полицию.

«Начальник оперативно-сыскного отдела уголовного розыска майор полиции Илья Гребнев встретился с представителями таксопарков, обсудив факты мошенничеств с участием водителей такси. Он привел конкретные случаи, в которых мошенники использовали таксистов в своих преступных схемах под предлогом доставки посылок, а также о возможной уголовной ответственности за оказание посреднических услуг в передаче денег от потерпевших злоумышленникам», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Там отметили, что доставка через такси стала востребованной. Мошенники пользуются этой лазейкой. Водители же соглашаются, не подозревая, что становятся соучастниками преступной схемы.

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Таксисты помогут челябинским полицейским в борьбе с мошенничеством. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, представителей таксопарков попросили при получении заказов от подозрительных клиентов сообщать об этом в полицию. «Начальник оперативно-сыскного отдела уголовного розыска майор полиции Илья Гребнев встретился с представителями таксопарков, обсудив факты мошенничеств с участием водителей такси. Он привел конкретные случаи, в которых мошенники использовали таксистов в своих преступных схемах под предлогом доставки посылок, а также о возможной уголовной ответственности за оказание посреднических услуг в передаче денег от потерпевших злоумышленникам», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что доставка через такси стала востребованной. Мошенники пользуются этой лазейкой. Водители же соглашаются, не подозревая, что становятся соучастниками преступной схемы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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