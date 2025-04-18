Таксисты помогут челябинской полиции вычислять мошенников

Таксисты помогут челябинским полицейским в борьбе с мошенничеством. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, представителей таксопарков попросили при получении заказов от подозрительных клиентов сообщать об этом в полицию.
«Начальник оперативно-сыскного отдела уголовного розыска майор полиции Илья Гребнев встретился с представителями таксопарков, обсудив факты мошенничеств с участием водителей такси. Он привел конкретные случаи, в которых мошенники использовали таксистов в своих преступных схемах под предлогом доставки посылок, а также о возможной уголовной ответственности за оказание посреднических услуг в передаче денег от потерпевших злоумышленникам», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
Там отметили, что доставка через такси стала востребованной. Мошенники пользуются этой лазейкой. Водители же соглашаются, не подозревая, что становятся соучастниками преступной схемы.
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