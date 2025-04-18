18 апреля 2025

Пермский омбудсмен прокомментировал возвращение военных из плена на Украине

Омбудсмен Сапко: среди вернувшихся из украинского плена бойцов нет пермяков
© Служба новостей «URA.RU»
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Участники конфликта обменяли военнопленными в канун Пасхи
Участники конфликта обменяли военнопленными в канун Пасхи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Среди вернувшихся из украинского плена военнослужащих нет жителей Пермского края. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко.

«К сожалению, наших ребят, по предварительной информации, в этот раз в списках нет. Обязательно продолжим и дальше заниматься важнейшей гуманитарной миссией — помогать возвращать из плена наших земляков и вести работу по поиску без вести пропавших», — написал Игорь Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Стороны обменялись пленными по схеме «246 на 246». Также домой вернутся 15 раненых бойцов ВС РФ, а на Украину — 31 раненый боевик. Обмен, который в народе уже прозвали «Пасхальный», прошел при посредничестве ОАЭ. Это уже четвертая подобная акция с начала года.

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Среди вернувшихся из украинского плена военнослужащих нет жителей Пермского края. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко. «К сожалению, наших ребят, по предварительной информации, в этот раз в списках нет. Обязательно продолжим и дальше заниматься важнейшей гуманитарной миссией — помогать возвращать из плена наших земляков и вести работу по поиску без вести пропавших», — написал Игорь Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Стороны обменялись пленными по схеме «246 на 246». Также домой вернутся 15 раненых бойцов ВС РФ, а на Украину — 31 раненый боевик. Обмен, который в народе уже прозвали «Пасхальный», прошел при посредничестве ОАЭ. Это уже четвертая подобная акция с начала года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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