Пермский омбудсмен прокомментировал возвращение военных из плена на Украине

Среди вернувшихся из украинского плена военнослужащих нет жителей Пермского края. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко.
«К сожалению, наших ребят, по предварительной информации, в этот раз в списках нет. Обязательно продолжим и дальше заниматься важнейшей гуманитарной миссией — помогать возвращать из плена наших земляков и вести работу по поиску без вести пропавших», — написал Игорь Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Стороны обменялись пленными по схеме «246 на 246». Также домой вернутся 15 раненых бойцов ВС РФ, а на Украину — 31 раненый боевик. Обмен, который в народе уже прозвали «Пасхальный», прошел при посредничестве ОАЭ. Это уже четвертая подобная акция с начала года.
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