В Перми с дома по адресу ул. Аркадия Гайдара, 7 осыпается мозаичное панно, которое в народе прозвали «Мордашки». Оно было создано при строительстве здания еще в 1967 году и изображает лица трех детей и слово «Мир» на разных языках. Со временем мозаика начала осыпаться и без реставрации скоро исчезнет. Скульптор Олег Филимонов собрал отвалившиеся кусочки панно, чтобы создать из них свое произведение.
«Мозаика выполнена из кусочков смальты примерно 10 цветов и оттенков. Краска держится прочно, ее наносили на поверхность стекла толщиной 5 мм, а затем запекали в печи. Одна беда — кусочки, приклеенные к бетонным плитами, стали отваливаться. Падая на бетонную отмостку, они разбиваются на еще более мелкие осколки. Конечно, я собрал цветные осколки из детства. Чего-нибудь да придумаем», — пишет Филимонов в соцсети «ВКонтакте».
В 2024 году проблему мозаики «Мордашки» поднимала активист Надежда Баглей, которая призывала специалистов восстановить ее. Но дальше разговоров в интернете дело не пошло.
Как ранее рассказывало URA.RU, художник Олег Филимонов создает свои скульптуры из металлических деталей, которые находит на руинах снесенных или разрушившихся от ветхости зданий. Он также давал вторую жизнь снесенному арт-объекту «Пермские ворота».
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