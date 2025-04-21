В мэрии Перми объяснили, почему провалился асфальт возле автовокзала

В мэрии Перми рассказали, почему возле здания пермского автовокзала, рядом с остановкой, образовался провал. Оказалось, что дело в бесхозных сетях связи.
«Согласно предварительному обследованию администрацией Свердловского района, на данном участке расположены бесхозяйные сети связи, выведенные из эксплуатации. На месте провала установлено ограждение для обеспечения безопасности. Кроме того, прорабатывается вопрос по его устранению», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми на оживленном участке трассы провалился асфальт. Речь об улице Соликамской. Рядом находится остановка транспорта «Язовая». Чуть позже в мэрии рассказали, что возможной причиной провала асфальта стала его укладка с нарушениями, либо при работах использовались некачественные материалы. Еще одним потенциальным фактором могло быть отсутствие регулярного ремонта. Кроме того, весной на состояние дорожного полотна могут оказывать влияние: климатические особенности, интенсивность движения, ошибки проектирования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!