В Екатеринбурге для врачей подготовили пять тысяч куличей, чтобы поздравить работников со светлым праздником Пасхи. Об особенном поздравлении URA.RU рассказали в пресс-службе Фонда Святой Екатерины.
«В качестве подарка для врачей было выпечено пять тысяч пасхальных куличей, которые освятил врио старшего священника Иоанно-Предтеченского собора, иерей Павел Кононенко», — прокомментировали в фонде. Пасхальную выпечку доставили в медицинские организации города.
Ранее URA.RU рассказывало, что в особой службе, которая состоялась за день до Пасхи в Свято-Троицком соборе русской духовной миссии в Иерусалиме, приняли участие екатеринбуржцы — старший священник Храма-на-Крови отец Максим Миняйло и наместник монастыря святых Царственных страстотерпцев игумен Мелитон (Зыбин). Миссия была также организована фондом. В ночь на 20 апреля в Екатеринбург спецбортом был доставлен Благодатный огонь — его частицу приняли уральские паломники во время миссии в Иерусалиме.
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