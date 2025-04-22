Врачам в Екатеринбурге подготовили особенные подарки на Пасху. Фото

Для врачей в Екатеринбурге на Пасху выпекли пять тысяч куличей
© Служба новостей «URA.RU»
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Медикам преподнесли куличи в честь праздника Пасхи
Медикам преподнесли куличи в честь праздника Пасхи Фото:

В Екатеринбурге для врачей подготовили пять тысяч куличей, чтобы поздравить работников со светлым праздником Пасхи. Об особенном поздравлении URA.RU рассказали в пресс-службе Фонда Святой Екатерины.

«В качестве подарка для врачей было выпечено пять тысяч пасхальных куличей, которые освятил врио старшего священника Иоанно-Предтеченского собора, иерей Павел Кононенко», — прокомментировали в фонде. Пасхальную выпечку доставили в медицинские организации города. 

Ранее URA.RU рассказывало, что в особой службе, которая состоялась за день до Пасхи в Свято-Троицком соборе русской духовной миссии в Иерусалиме, приняли участие екатеринбуржцы — старший священник Храма-на-Крови отец Максим Миняйло и наместник монастыря святых Царственных страстотерпцев игумен Мелитон (Зыбин). Миссия была также организована фондом. В ночь на 20 апреля в Екатеринбург спецбортом был доставлен Благодатный огонь — его частицу приняли уральские паломники во время миссии в Иерусалиме. 

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В Екатеринбурге для врачей подготовили пять тысяч куличей, чтобы поздравить работников со светлым праздником Пасхи. Об особенном поздравлении URA.RU рассказали в пресс-службе Фонда Святой Екатерины. «В качестве подарка для врачей было выпечено пять тысяч пасхальных куличей, которые освятил врио старшего священника Иоанно-Предтеченского собора, иерей Павел Кононенко», — прокомментировали в фонде. Пасхальную выпечку доставили в медицинские организации города.  Ранее URA.RU рассказывало, что в особой службе, которая состоялась за день до Пасхи в Свято-Троицком соборе русской духовной миссии в Иерусалиме, приняли участие екатеринбуржцы — старший священник Храма-на-Крови отец Максим Миняйло и наместник монастыря святых Царственных страстотерпцев игумен Мелитон (Зыбин). Миссия была также организована фондом. В ночь на 20 апреля в Екатеринбург спецбортом был доставлен Благодатный огонь — его частицу приняли уральские паломники во время миссии в Иерусалиме. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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