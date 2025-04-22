Пермяк получил реальный срок за применение насилия в отношении представителя власти

В Горнозаводске (Пермский край) местный житель признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти. В конце апреля 2024 года 39-летний мужчина ехал пьяным за рулем.
«Его остановили сотрудники ДПС. Пока на на него оформляли протокол, он на полной скорости поехал в сторону служебного автомобиля. Руки сотрудника в этот момент находились в салоне и он был прижат к левой передней двери. Своими действиями водитель подверг жизнь и здоровье правоохранителя реальной опасности», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
После того, как потерпевший отцепился от автомобиля, подсудимый скрылся с места происшествия. Однако уже на следующий день его нашли. Местного жителя приговорили к трем годам исправительной колонии общего режима.
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