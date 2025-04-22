22 апреля 2025

Пермяк получил реальный срок за применение насилия в отношении представителя власти

Пермяк получил три года колонии за насилие в отношении представителя власти
© Служба новостей «URA.RU»
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В конце апреля 2024 года 39-летний мужчина ехал пьяным за рулем
В конце апреля 2024 года 39-летний мужчина ехал пьяным за рулем Фото:

В Горнозаводске (Пермский край) местный житель признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти. В конце апреля 2024 года 39-летний мужчина ехал пьяным за рулем. 

«Его остановили сотрудники ДПС. Пока на на него оформляли протокол, он на полной скорости поехал в сторону служебного автомобиля. Руки сотрудника в этот момент находились в салоне и он был прижат к левой передней двери. Своими действиями водитель подверг жизнь и здоровье правоохранителя реальной опасности», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю. 

После того, как потерпевший отцепился от автомобиля, подсудимый скрылся с места происшествия. Однако уже на следующий день его нашли. Местного жителя приговорили к трем годам исправительной колонии общего режима. 

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В Горнозаводске (Пермский край) местный житель признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти. В конце апреля 2024 года 39-летний мужчина ехал пьяным за рулем.  «Его остановили сотрудники ДПС. Пока на на него оформляли протокол, он на полной скорости поехал в сторону служебного автомобиля. Руки сотрудника в этот момент находились в салоне и он был прижат к левой передней двери. Своими действиями водитель подверг жизнь и здоровье правоохранителя реальной опасности», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю.  После того, как потерпевший отцепился от автомобиля, подсудимый скрылся с места происшествия. Однако уже на следующий день его нашли. Местного жителя приговорили к трем годам исправительной колонии общего режима. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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