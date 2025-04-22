Архитектурная подсветка украсит крупную дорожную развязку в Перми

На переходе «ул. Строителей — площадь Гайдара» в Перми появится архитектурная подсветка. Сейчас краевые власти ищут подрядчика для установки освещения. Работы оценили в 98,3 млн рублей.
«Строительство перехода „ул. Строителей — площадь Гайдара“. Участок от примыкания улиц Папанинцев, Барамзиной и 2-й Шоссейной до площади Гайдара. Архитектурно-художественная подсветка искусственных сооружений. Начальная (максимальная) цена контракта 98,3 млн рублей», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.
Заказчиком выступает КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края». Подрядчик должен установить архитектурную подсветку, провести пусконаладочные работы и утилизировать отходы. Работы требуется выполнить с 1 июня до 30 ноября 2025 года.
Транспортная развязка на площади Гайдара свяжет улицу Строителей и тоннель в створе улицы Углеуральской в единый объект. Она входит в проект строительства третьего моста через Каму. Ранее URA.RU рассказывало, что для возведения объекта спилили яблони у остановки «Локомотивная».
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