В пермский музей «Хохловка» можно будет приехать на ужин

Пермский архитектурно-этнографический музей «Хохловка» вместе с шеф-поварами запускает новый масштабный гастрономический проект «Сур, нянь, черинянь — застолье на холмах». Он посвящен русской, коми-пермяцкой и марийской кухням. Музейщики займутся изучением истории пермской гастрономии, тематическими выставками и мероприятиями, а шеф-повара намерены создать новые блюда и вкусы, которые будут основаны на традиционных для народов Прикамья продуктах. Как отметила историк, повар и ресторатор Алевтина Тютикова, на пистиках, посикунчиках и шаньгах проект зацикливаться не будет.
«Мне хочется попробовать взломать традиционность того, что делает сейчас «Хохловка», и привести на территорию музея то, чем занимаются современные повара. То есть технологии, которые нам позволят не говорить о шаньгах и пистиках. Мы будем создавать новые вкусы. Этот эксперимент для меня очень важен – мы не делаем шаньги, мы делаем очень красивый, чрезвычайно привязанный к национальности, к локальности, к тезаурусу местных вкусов обед», — пояснила Тютикова на пресс-конференции, посвященной старту проекта.
Проект «Сур, нянь, черинянь — застолье на холмах» рассчитан минимум на два года. Попасть на национальный ужин можно будет только в 2026 году. Уже в этом сезоне обновится музейный огород. Здесь будут выращивать традиционные культуры, которые впоследствии будут использовать при приготовлении еды. Руководитель проекта Кристина Поздеева также анонсировала своеобразное кулинарное шоу в соцсетях музея. Авторы намерены собрать старинные национальные рецепты, а видеоролики с инструкциями приготовления опубликовать в интернете.
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