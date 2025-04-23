Прокуратура запретила опасному пермскому квеструму проводить мероприятия для детей

Прокуратура: в пермском квеструме найдены нарушения пожарной безопасности
© Служба новостей «URA.RU»
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Там выявлены существенные нарушения требований пожарной безопасности
Там выявлены существенные нарушения требований пожарной безопасности Фото:

Прокуратура Мотовилихинского района Перми совместно с МЧС и краевым Роспотребнадзором проверила организаторов опасного квеструма для детей. Он находится на улице Лебедева, 46. 

«Контрольно-надзорными органами выявлены серьезные нарушения требований пожарной безопасности. А также санитарно-эпидемиологического законодательства», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале. 

Районная прокуратура направила иск о запрете собственнику сдавать в аренду помещения для организации мероприятий и возложении обязанности не проводить квесты для несовершеннолетних.

Мотовилихинский районный суд принял обеспечительные меры в виде временного закрытия организации. URA.RU сообщало, что судебные приставы опечатали двери в квеструм, который находится в подвальном помещении. 

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Прокуратура Мотовилихинского района Перми совместно с МЧС и краевым Роспотребнадзором проверила организаторов опасного квеструма для детей. Он находится на улице Лебедева, 46.  «Контрольно-надзорными органами выявлены серьезные нарушения требований пожарной безопасности. А также санитарно-эпидемиологического законодательства», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале.  Районная прокуратура направила иск о запрете собственнику сдавать в аренду помещения для организации мероприятий и возложении обязанности не проводить квесты для несовершеннолетних. Мотовилихинский районный суд принял обеспечительные меры в виде временного закрытия организации. URA.RU сообщало, что судебные приставы опечатали двери в квеструм, который находится в подвальном помещении. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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