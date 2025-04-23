Прокуратура запретила опасному пермскому квеструму проводить мероприятия для детей

Прокуратура Мотовилихинского района Перми совместно с МЧС и краевым Роспотребнадзором проверила организаторов опасного квеструма для детей. Он находится на улице Лебедева, 46.
«Контрольно-надзорными органами выявлены серьезные нарушения требований пожарной безопасности. А также санитарно-эпидемиологического законодательства», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале.
Районная прокуратура направила иск о запрете собственнику сдавать в аренду помещения для организации мероприятий и возложении обязанности не проводить квесты для несовершеннолетних.
Мотовилихинский районный суд принял обеспечительные меры в виде временного закрытия организации. URA.RU сообщало, что судебные приставы опечатали двери в квеструм, который находится в подвальном помещении.
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