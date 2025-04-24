В Челябинске остановили движение трамваев из-за падения пассажиров в салоне

Движение организовано со стороны ЧМЗ до Першино
В Челябинске закрыли движение трамваев по улице Черкасской в направлении ЧМК из-за падения в салоне нескольких пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ».
«Закрыто движение трамваев по улице Черкасская от Свердловского тракта до поселка Першино в направлении ЧМК. Падение пассажиров в салоне», — сообщила пресс-служба перевозчика в telegram-канале. ЧП, предварительно, произошло около ТК Северный.
Редакция URA.RU сделала запрос в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Ответ будет опубликован позднее.
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