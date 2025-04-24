24 апреля 2025

В Челябинске остановили движение трамваев из-за падения пассажиров в салоне

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение организовано со стороны ЧМЗ до Першино
Движение организовано со стороны ЧМЗ до Першино Фото:

В Челябинске закрыли движение трамваев по улице Черкасской в направлении ЧМК из-за падения в салоне нескольких пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ».

«Закрыто движение трамваев по улице Черкасская от Свердловского тракта до поселка Першино в направлении ЧМК. Падение пассажиров в салоне», — сообщила пресс-служба перевозчика в telegram-канале. ЧП, предварительно, произошло около ТК Северный.

Редакция URA.RU сделала запрос в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Ответ будет опубликован позднее.

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В Челябинске закрыли движение трамваев по улице Черкасской в направлении ЧМК из-за падения в салоне нескольких пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ». «Закрыто движение трамваев по улице Черкасская от Свердловского тракта до поселка Першино в направлении ЧМК. Падение пассажиров в салоне», — сообщила пресс-служба перевозчика в telegram-канале. ЧП, предварительно, произошло около ТК Северный. Редакция URA.RU сделала запрос в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Ответ будет опубликован позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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