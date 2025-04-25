Депутат челябинского парламента Денисенко поддержал Поддубную на выборах в ЗСО

Депутат заксобрания Челябинской области Алексей Денисенко поддержал на выборах в заксобрание региона руководителя приемной «Единой России» Марину Поддубную. Он объяснил, что будет участвовать в предстоящих парламентских выборах по партийным спискам, а не по одномандатному округу, по ряду причин.
«На моём одномандатном округе в предварительном голосовании будет участвовать Марина Владимировна Поддубная, руководитель штаба Общественной поддержки Челябинской области. Я очень уважаю Марину Владимировну и хочу помочь ей одержать убедительную победу на выборах», — заявил Денисенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Он уточнил, что в качестве кандидата по единому избирательному списку мне будет проще агитировать за «Единую Россию», а значит и за Поддубную. Денисенко также отметил, что к нему обратились коллеги из политсоветов Металлургического и Курчатовского районных отделений с просьбой выдвинуть свою кандидатуру в партийный список. Он добавил, что для него принципиально важно, что участие в избирательной кампании по партийному списку не потребует отвлекать финансовые средства, предназначенные для оказания помощи участникам СВО. Кандидат уточнил, что его деятельность в качестве депутата была сосредоточена на работе в своем избирательном округе. Как пояснил Денисенко, позиция в партийном списке будет определена по итогам внутрипартийного голосования, при этом он не рассчитывает занять высокое место, учитывая значительное число достойных претендентов из числа уважаемых жителей Челябинской области.
На днях Денисенко заявил URA.RU, что отказывается быть кандидатом в региональный парламент по одномандатному округу в 2025 году. Накануне, 24 апреля, в Челябинской области завершился прием документов на праймериз «Единой России». Выдвижение кандидатов на праймериз шло с 5 марта, в результате на праймериз всех уровней в регионе подали заявления почти четыре тысячи человек. Из них полторы сотни претендуют на мандаты регионального парламента. Само предварительное голосование пройдет с 19 по 25 мая.
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