В Челябинске закрывают движение для транспорта по улице Гранитной. Схема

В Челябинске закрывают движение для транспорта по улице Гранитной
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Движение ограничено из-за ремонта дороги
Движение ограничено из-за ремонта дороги Фото:

В Челябинске до 20 июня будет прекращено движение транспорта по улице Гранитной из-за ремонта дороги. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«Для выполнения работ в рамках реконструкции автомобильной дороги по улице Гранитной с 30 апреля до 20 июня 2025 года прекращается движение транспорта в районе дома №7. Завтра подрядчик приступит к расстановке временных дорожных знаков», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.

В Челябинске с 24 апреля по улице Линейной, которая соединяет микрорайон Чурилово с центром города, также начались ремонтные работы. На проспекте Победы движение для транспорта перекрыто на два года на участке от улицы Косарева до Краснознаменной из-за строительства метротрама.

Схема ограничения движения по улице Гранитной в Челябинске
Схема ограничения движения по улице Гранитной в Челябинске
Фото:

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В Челябинске до 20 июня будет прекращено движение транспорта по улице Гранитной из-за ремонта дороги. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. «Для выполнения работ в рамках реконструкции автомобильной дороги по улице Гранитной с 30 апреля до 20 июня 2025 года прекращается движение транспорта в районе дома №7. Завтра подрядчик приступит к расстановке временных дорожных знаков», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале. В Челябинске с 24 апреля по улице Линейной, которая соединяет микрорайон Чурилово с центром города, также начались ремонтные работы. На проспекте Победы движение для транспорта перекрыто на два года на участке от улицы Косарева до Краснознаменной из-за строительства метротрама.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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