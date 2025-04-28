В Челябинске закрывают движение для транспорта по улице Гранитной

В Челябинске до 20 июня будет прекращено движение транспорта по улице Гранитной из-за ремонта дороги. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«Для выполнения работ в рамках реконструкции автомобильной дороги по улице Гранитной с 30 апреля до 20 июня 2025 года прекращается движение транспорта в районе дома №7. Завтра подрядчик приступит к расстановке временных дорожных знаков», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.
В Челябинске с 24 апреля по улице Линейной, которая соединяет микрорайон Чурилово с центром города, также начались ремонтные работы. На проспекте Победы движение для транспорта перекрыто на два года на участке от улицы Косарева до Краснознаменной из-за строительства метротрама.
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