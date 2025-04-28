Мощный апрельский снегопад заметает Свердловскую область. Видео

Снег обрушился на трассу между Свердловской областью и Ханты-Мансийским автономным округом (возле Краснотурьинска) 28 апреля. О непогоде URA.RU рассказал читатель.
«Толстый слой снега образовался на обочине, трасса стала очень скользкой. При движении по трассе снег заметает госномер машины, что руками убрать не получается», — сказал собеседник.
Мощный снегопад изначально пришел в Пермский край. До Среднего Урала он добрался несколько часов назад, накрыв север региона. На опасные участки экстренно вывели инспекторы ДПС. О том, что ждет регион в ближайшие дни — в отдельном материале URA.RU.
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