Мощный апрельский снегопад заметает Свердловскую область. Видео

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На заснеженные участки трасс выводят инспекторов ДПС
На заснеженные участки трасс выводят инспекторов ДПС Фото:

Снег обрушился на трассу между Свердловской областью и Ханты-Мансийским автономным округом (возле Краснотурьинска) 28 апреля. О непогоде URA.RU рассказал читатель.

«Толстый слой снега образовался на обочине, трасса стала очень скользкой. При движении по трассе снег заметает госномер машины, что руками убрать не получается», — сказал собеседник.

Мощный снегопад изначально пришел в Пермский край. До Среднего Урала он добрался несколько часов назад, накрыв север региона. На опасные участки экстренно вывели инспекторы ДПС. О том, что ждет регион в ближайшие дни — в отдельном материале URA.RU.

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Снег обрушился на трассу между Свердловской областью и Ханты-Мансийским автономным округом (возле Краснотурьинска) 28 апреля. О непогоде URA.RU рассказал читатель. «Толстый слой снега образовался на обочине, трасса стала очень скользкой. При движении по трассе снег заметает госномер машины, что руками убрать не получается», — сказал собеседник. Мощный снегопад изначально пришел в Пермский край. До Среднего Урала он добрался несколько часов назад, накрыв север региона. На опасные участки экстренно вывели инспекторы ДПС. О том, что ждет регион в ближайшие дни — в отдельном материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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