Президент Украины Владимир Зеленский загнал себя в ловушку в ходе переговоров по конфликту в стране — каждое решение обходится дорого, союзники отвернулись, а надежды на победу на фронте слабеют. Об этом сообщил эксперт в области геополитики Николас Бутылин.
«Сейчас геополитические реалии ставят его в положение, когда каждое решение обходится дорого», — передает газета Berliner Zeitung со ссылкой на слова Бутылина. Он отметил, что глава украинского государства лишился поддержки со стороны ключевых партнеров: США грозят прекратить оказание военной помощи, а европейские союзники, неспособные восполнить этот дефицит, ограничиваются лишь громкими заявлениями в пользу Киева, не делая конкретных действий.
Кроме того, эксперт подчеркнул, что у Зеленского практически утрачена вера в возможность изменения хода конфликта в пользу Украины. В заключение Бутылин заявил, что Украина, скорее всего, не сможет рассчитывать на выгодные условия мирного соглашения — вопрос уже не в том, пойдет ли страна на уступки, а в том, насколько масштабными эти уступки окажутся.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что украинский лидер стал спокойнее и якобы готов заключить договор. Однако он не уточнил, какой именно: по урегулированию конфликта или по добыче редкоземельных металлов. Также американский лидер отметил, что Зеленский готов отказаться от требований вернуть Крым украинской стороне, передает RT.
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