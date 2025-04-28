В Германии заговорили о ловушке для Зеленского в переговорах

BZ: Зеленский загнал себя в ловушку в мирных переговорах по Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
От Зеленского отвернулись западные союзники, грозясь перестать поставлять военную помощь
От Зеленского отвернулись западные союзники, грозясь перестать поставлять военную помощь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский загнал себя в ловушку в ходе переговоров по конфликту в стране — каждое решение обходится дорого, союзники отвернулись, а надежды на победу на фронте слабеют. Об этом сообщил эксперт в области геополитики Николас Бутылин. 

«Сейчас геополитические реалии ставят его в положение, когда каждое решение обходится дорого», — передает газета Berliner Zeitung со ссылкой на слова Бутылина. Он отметил, что глава украинского государства лишился поддержки со стороны ключевых партнеров: США грозят прекратить оказание военной помощи, а европейские союзники, неспособные восполнить этот дефицит, ограничиваются лишь громкими заявлениями в пользу Киева, не делая конкретных действий.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что у Зеленского практически утрачена вера в возможность изменения хода конфликта в пользу Украины. В заключение Бутылин заявил, что Украина, скорее всего, не сможет рассчитывать на выгодные условия мирного соглашения — вопрос уже не в том, пойдет ли страна на уступки, а в том, насколько масштабными эти уступки окажутся.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что украинский лидер стал спокойнее и якобы готов заключить договор. Однако он не уточнил, какой именно: по урегулированию конфликта или по добыче редкоземельных металлов. Также американский лидер отметил, что Зеленский готов отказаться от требований вернуть Крым украинской стороне, передает RT. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский загнал себя в ловушку в ходе переговоров по конфликту в стране — каждое решение обходится дорого, союзники отвернулись, а надежды на победу на фронте слабеют. Об этом сообщил эксперт в области геополитики Николас Бутылин.  «Сейчас геополитические реалии ставят его в положение, когда каждое решение обходится дорого», — передает газета Berliner Zeitung со ссылкой на слова Бутылина. Он отметил, что глава украинского государства лишился поддержки со стороны ключевых партнеров: США грозят прекратить оказание военной помощи, а европейские союзники, неспособные восполнить этот дефицит, ограничиваются лишь громкими заявлениями в пользу Киева, не делая конкретных действий. Кроме того, эксперт подчеркнул, что у Зеленского практически утрачена вера в возможность изменения хода конфликта в пользу Украины. В заключение Бутылин заявил, что Украина, скорее всего, не сможет рассчитывать на выгодные условия мирного соглашения — вопрос уже не в том, пойдет ли страна на уступки, а в том, насколько масштабными эти уступки окажутся. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что украинский лидер стал спокойнее и якобы готов заключить договор. Однако он не уточнил, какой именно: по урегулированию конфликта или по добыче редкоземельных металлов. Также американский лидер отметил, что Зеленский готов отказаться от требований вернуть Крым украинской стороне, передает RT. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...