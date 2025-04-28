Мэр Мадрида потребовал срочно ввести армию после блэкаута

Испанская армия может быть задействована в Мадриде для борьбы с последствиями масштабного блэкаута — с такой инициативой выступил мэр города Хосе Луис Альмейда. Об этом сообщают СМИ.
«Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Альмейда предложил задействовать армейские подразделения для ликвидации последствий масштабного отключения электроэнергии в испанской столице. Городские власти опасаются ухудшения ситуации с безопасностью, если электроснабжение не удастся восстановить до вечера», — пишет газета Mundo.
Ранее URA.RU рассказывало, что крупный блэкаут произошел в понедельник по всей Испании, включая Мадрид, начавшись в 12:30 по местному времени. По информации издания, мэр поддержал инициативу главы региона Исабель Диас Аюсо о развертывании военных для помощи в чрезвычайной ситуации. Городской совет Мадрида выражает серьезную обеспокоенность возможным обострением обстановки в случае затяжного восстановления энергоснабжения.
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