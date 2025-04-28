Мэр Мадрида потребовал срочно ввести армию после блэкаута

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Мадрид готовится к худшему сценарию
Мадрид готовится к худшему сценарию Фото:

Испанская армия может быть задействована в Мадриде для борьбы с последствиями масштабного блэкаута — с такой инициативой выступил мэр города Хосе Луис Альмейда. Об этом сообщают СМИ. 

«Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Альмейда предложил задействовать армейские подразделения для ликвидации последствий масштабного отключения электроэнергии в испанской столице. Городские власти опасаются ухудшения ситуации с безопасностью, если электроснабжение не удастся восстановить до вечера», — пишет газета Mundo.

Ранее URA.RU рассказывало, что крупный блэкаут произошел в понедельник по всей Испании, включая Мадрид, начавшись в 12:30 по местному времени. По информации издания, мэр поддержал инициативу главы региона Исабель Диас Аюсо о развертывании военных для помощи в чрезвычайной ситуации. Городской совет Мадрида выражает серьезную обеспокоенность возможным обострением обстановки в случае затяжного восстановления энергоснабжения.

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Испанская армия может быть задействована в Мадриде для борьбы с последствиями масштабного блэкаута — с такой инициативой выступил мэр города Хосе Луис Альмейда. Об этом сообщают СМИ.  «Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Альмейда предложил задействовать армейские подразделения для ликвидации последствий масштабного отключения электроэнергии в испанской столице. Городские власти опасаются ухудшения ситуации с безопасностью, если электроснабжение не удастся восстановить до вечера», — пишет газета Mundo. Ранее URA.RU рассказывало, что крупный блэкаут произошел в понедельник по всей Испании, включая Мадрид, начавшись в 12:30 по местному времени. По информации издания, мэр поддержал инициативу главы региона Исабель Диас Аюсо о развертывании военных для помощи в чрезвычайной ситуации. Городской совет Мадрида выражает серьезную обеспокоенность возможным обострением обстановки в случае затяжного восстановления энергоснабжения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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