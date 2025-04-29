Патрушев: будущее Одессы не связано с киевским режимом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Патрушев отметил, что жители регионов Украины сами должны определять свое будущее
Патрушев отметил, что жители регионов Украины сами должны определять свое будущее Фото:

Жители Украины должны сами определять свое будущее в контексте возможного присоединения некоторых территорий к составу России. При этом, большинство одесситов не имеют никакой связи с киевскими властями, сообщил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

«Жители регионов Украины, в том числе причерноморских, должны сами определять свое будущее. И вряд ли они связывают свою судьбу с неонацизмом. Безвольно подчиняться киевской нелегитимной власти они не хотят. Полагаю, что у Одессы и подавляющего большинства ее жителей нет ничего общего с киевским режимом», — заявил Патрушев. Его слова передает ТАСС. 

Россия уважает выбор своего населения, что подтверждается примером присоединения к ней Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии, отметил Патрушев. Таким образом он ответил на вопрос о возможных претензиях РФ на украинские порты и перспективы их обсуждения в рамках урегулирования конфликта. Также Николай Патрушев напомнил, что Одесса была основана по указу российской императрицы Екатерины II и более 200 лет оставалась важной опорой РФ на Черном море. Город занимал ведущие позиции в стране по численности населения и экономическому развитию.

Кроме того, за проявленный героизм в годы Великой Отечественной войны Одессе было присвоено звание города-героя. Однако спустя 69 лет — 2 мая 2014 года — город стал местом жестоких убийств и безнаказанных преступлений на национальной почве. К одной из самых трагических страниц современной истории города Николай Патрушев отнес массовое убийство людей в Доме профсоюзов, совершенное неонацистами. В настоящее время порт Одессы используется как центр для транспортировки вооружений и база для морских диверсионных групп, заключил глава Морской коллегии. 

Ранее житель Одессы Владислав Стоянов, уплывший на лодке по Днепру к бойцам ВС РФ, призвал украинцев бежать из страны. По его словам, у них становится все меньше шансов выйти живыми из конфликта. Сейчас мужчина находятся в колонии за незаконное пересечение российской границы, передает 360.ru. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Украины должны сами определять свое будущее в контексте возможного присоединения некоторых территорий к составу России. При этом, большинство одесситов не имеют никакой связи с киевскими властями, сообщил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев. «Жители регионов Украины, в том числе причерноморских, должны сами определять свое будущее. И вряд ли они связывают свою судьбу с неонацизмом. Безвольно подчиняться киевской нелегитимной власти они не хотят. Полагаю, что у Одессы и подавляющего большинства ее жителей нет ничего общего с киевским режимом», — заявил Патрушев. Его слова передает ТАСС.  Россия уважает выбор своего населения, что подтверждается примером присоединения к ней Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии, отметил Патрушев. Таким образом он ответил на вопрос о возможных претензиях РФ на украинские порты и перспективы их обсуждения в рамках урегулирования конфликта. Также Николай Патрушев напомнил, что Одесса была основана по указу российской императрицы Екатерины II и более 200 лет оставалась важной опорой РФ на Черном море. Город занимал ведущие позиции в стране по численности населения и экономическому развитию. Кроме того, за проявленный героизм в годы Великой Отечественной войны Одессе было присвоено звание города-героя. Однако спустя 69 лет — 2 мая 2014 года — город стал местом жестоких убийств и безнаказанных преступлений на национальной почве. К одной из самых трагических страниц современной истории города Николай Патрушев отнес массовое убийство людей в Доме профсоюзов, совершенное неонацистами. В настоящее время порт Одессы используется как центр для транспортировки вооружений и база для морских диверсионных групп, заключил глава Морской коллегии.  Ранее житель Одессы Владислав Стоянов, уплывший на лодке по Днепру к бойцам ВС РФ, призвал украинцев бежать из страны. По его словам, у них становится все меньше шансов выйти живыми из конфликта. Сейчас мужчина находятся в колонии за незаконное пересечение российской границы, передает 360.ru. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...