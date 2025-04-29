Песков: Киев пока не отреагировал на предложение по перемирию

Песков сообщил, отреагировал ли Киев на перемирие
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Киев пока никак не отреагировал на инициативу президента России Владимира Путина, предложившего перемирие. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Реакции Киева на предложение по майскому перемирию нет», — сообщил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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