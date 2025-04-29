Песков: Путин может наградить бойцов КНДР за освобождение Курской области

Песков не исключил, что военные КНДР получат награды за Курскую область
Военнослужащие армии КНДР, принимавшие участие в освобождении Курской области от ВСУ, могут получить награды от президента России Владимира Путина. Такую возможность не исключил официальный представитель Кремля Дмитрией Песков.
«Этого нельзя исключать», — сказал Песков журналистам, отметив при этом, что о подобных планах ему пока не известно. Вопрос, будут ли военные КНДР участвовать в Параде Победы в Москве, Песков переадресовал Министерству обороны РФ.
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