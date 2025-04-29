Песков: Путин может наградить бойцов КНДР за освобождение Курской области

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Песков не исключил, что военные КНДР получат награды за Курскую область
Песков не исключил, что военные КНДР получат награды за Курскую область Фото:

Военнослужащие армии КНДР, принимавшие участие в освобождении Курской области от ВСУ, могут получить награды от президента России Владимира Путина. Такую возможность не исключил официальный представитель Кремля Дмитрией Песков.

«Этого нельзя исключать», — сказал Песков журналистам, отметив при этом, что о подобных планах ему пока не известно. Вопрос, будут ли военные КНДР участвовать в Параде Победы в Москве, Песков переадресовал Министерству обороны РФ. 

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Военнослужащие армии КНДР, принимавшие участие в освобождении Курской области от ВСУ, могут получить награды от президента России Владимира Путина. Такую возможность не исключил официальный представитель Кремля Дмитрией Песков. «Этого нельзя исключать», — сказал Песков журналистам, отметив при этом, что о подобных планах ему пока не известно. Вопрос, будут ли военные КНДР участвовать в Параде Победы в Москве, Песков переадресовал Министерству обороны РФ. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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