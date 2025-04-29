Пермякам показали фотографию циклона, который обрушил снегопад на регион

Снимок циклона, из-за которого территории Прикамья завалило снегом, появился в соцсети. Фотографию опубликовали специалисты местного научно-популярного проекта «Метеоролог и я».
«Впечатляет четкая, ярко выраженная граница выпавшего снега. Траектория циклона была с юго-запада — на северо-восток. Путь прослеживается по снежному следу, который он оставил за собой», — указано в описании под фото в группе проекта в соцсети «ВКонтакте».
Уже после снегопада чиновники отправились в рейды, чтобы проверить качество уборки улиц. Подробнее о разрушительных последствиях непогоды — узнаете из трансляции URA.RU. Как Пермь пережила разгул стихии — в нашем фоторепортаже.
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