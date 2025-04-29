29 апреля 2025

Пермякам показали фотографию циклона, который обрушил снегопад на регион

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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С последствиями мощнейшего снегопада в Прикамье до сих пор до конца не справились
С последствиями мощнейшего снегопада в Прикамье до сих пор до конца не справились Фото:

Снимок циклона, из-за которого территории Прикамья завалило снегом, появился в соцсети. Фотографию опубликовали специалисты местного научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

«Впечатляет четкая, ярко выраженная граница выпавшего снега. Траектория циклона была с юго-запада — на северо-восток. Путь прослеживается по снежному следу, который он оставил за собой», — указано в описании под фото в группе проекта в соцсети «ВКонтакте». 

Уже после снегопада чиновники отправились в рейды, чтобы проверить качество уборки улиц. Подробнее о разрушительных последствиях непогоды — узнаете из трансляции URA.RU. Как Пермь пережила разгул стихии — в нашем фоторепортаже.

Фотография была сделана 29 апреля
Фотография была сделана 29 апреля
Фото:

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Снимок циклона, из-за которого территории Прикамья завалило снегом, появился в соцсети. Фотографию опубликовали специалисты местного научно-популярного проекта «Метеоролог и я». «Впечатляет четкая, ярко выраженная граница выпавшего снега. Траектория циклона была с юго-запада — на северо-восток. Путь прослеживается по снежному следу, который он оставил за собой», — указано в описании под фото в группе проекта в соцсети «ВКонтакте».  Уже после снегопада чиновники отправились в рейды, чтобы проверить качество уборки улиц. Подробнее о разрушительных последствиях непогоды — узнаете из трансляции URA.RU. Как Пермь пережила разгул стихии — в нашем фоторепортаже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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