29 апреля 2025

В Нижневартовске коммунальщики перекроют должникам канализацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Должникам в Нижневартовске перекроют канализацию
Должникам в Нижневартовске перекроют канализацию Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) с 15 мая специалисты «Нижневартовских коммунальных систем» (НКС) начнут масштабное тампонирование канализации в квартирах должников. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«Мы дали достаточно времени всем должникам, чтобы урегулировать ситуацию, в том числе и с помощью рассрочки. После праздников начинаем активную работу по блокировке, поскольку другие способы воздействия исчерпаны», — рассказала директор по сбытовой деятельности НКС Юлия Бадина. В компании отметили, что тампонирование канализации возможно для всех жителей, чья задолженность превышает два месяца — сумма долга при этом значения не имеет.

В настоящий момент в списке на отключение услуги водоотведения свыше сотни многоквартирных домов и более 350 квартир в нескольких микрорайонах города и прибрежной зоне. Общая сумма долга перед НКС составляет почти 16 миллионов рублей. В пресс-службе предприятия отметили, что после приезда бригады возможности оформить рассрочку уже не будет — понадобится полностью оплатить долг, пени, госпошлину и услуги по блокировке или разблокировке канализации.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Нижневартовска накопили миллионные долги за холодное водоснабжение и водоотведение. Большую часть — долги вартовчан, а не компаний — 251 миллион.

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В Нижневартовске (ХМАО) с 15 мая специалисты «Нижневартовских коммунальных систем» (НКС) начнут масштабное тампонирование канализации в квартирах должников. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. «Мы дали достаточно времени всем должникам, чтобы урегулировать ситуацию, в том числе и с помощью рассрочки. После праздников начинаем активную работу по блокировке, поскольку другие способы воздействия исчерпаны», — рассказала директор по сбытовой деятельности НКС Юлия Бадина. В компании отметили, что тампонирование канализации возможно для всех жителей, чья задолженность превышает два месяца — сумма долга при этом значения не имеет. В настоящий момент в списке на отключение услуги водоотведения свыше сотни многоквартирных домов и более 350 квартир в нескольких микрорайонах города и прибрежной зоне. Общая сумма долга перед НКС составляет почти 16 миллионов рублей. В пресс-службе предприятия отметили, что после приезда бригады возможности оформить рассрочку уже не будет — понадобится полностью оплатить долг, пени, госпошлину и услуги по блокировке или разблокировке канализации. Ранее URA.RU сообщало, что жители Нижневартовска накопили миллионные долги за холодное водоснабжение и водоотведение. Большую часть — долги вартовчан, а не компаний — 251 миллион.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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