РФС сделал заключение после проверки матча «Урал»-«Нефтехимик», который назвали договорным

РФС не нашел признаков договорного матча в игре ФК «Урала» и «Нефтехимика»
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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024). День четвёртый., рфс, российский футбольный союз
Генсек РФС прокомментировал расследование матча Фото:

Комиссия от Российского футбольного союза (РФС) и Первой лиги не обнаружила признаков «договорняка» в матче «Урал»-«Нефтехимик» после обвинений в нечестной игре. Об этом заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Предварительный вывод — договорный характер матча отсутствует. Это вывод был сделан для того, чтобы нам можно было инициировать следующие шаги. Оснований считать, что кто-то вмешивался в спортивный результат, у комиссии нет. Ни прямых, ни косвенных доказательств они не нашли», — передает «КП-Спорт» слова Митрофанова.

Матч «Урал»-«Нефтехимик» прошел 11 апреля. «Урал» победил со счетом 3:2, проигрывая в первом тайме 0:2. Как утверждал telegram-канал Sport Baza, в перерыве якобы состоялся разговор президента «Урала» Григория Иванова и главного тренера «Нефтехимика» Кирилла Новикова, и якобы после этого сценарий матча поменялся.

В ФК «Урал» ранее заявили URA.RU, что информация о договорном матче является «вбросом». С аналогичным выступлением выступила сторона «Нефтехимика».

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Комиссия от Российского футбольного союза (РФС) и Первой лиги не обнаружила признаков «договорняка» в матче «Урал»-«Нефтехимик» после обвинений в нечестной игре. Об этом заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. «Предварительный вывод — договорный характер матча отсутствует. Это вывод был сделан для того, чтобы нам можно было инициировать следующие шаги. Оснований считать, что кто-то вмешивался в спортивный результат, у комиссии нет. Ни прямых, ни косвенных доказательств они не нашли», — передает «КП-Спорт» слова Митрофанова. Матч «Урал»-«Нефтехимик» прошел 11 апреля. «Урал» победил со счетом 3:2, проигрывая в первом тайме 0:2. Как утверждал telegram-канал Sport Baza, в перерыве якобы состоялся разговор президента «Урала» Григория Иванова и главного тренера «Нефтехимика» Кирилла Новикова, и якобы после этого сценарий матча поменялся. В ФК «Урал» ранее заявили URA.RU, что информация о договорном матче является «вбросом». С аналогичным выступлением выступила сторона «Нефтехимика».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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