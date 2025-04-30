РФС сделал заключение после проверки матча «Урал»-«Нефтехимик», который назвали договорным

Комиссия от Российского футбольного союза (РФС) и Первой лиги не обнаружила признаков «договорняка» в матче «Урал»-«Нефтехимик» после обвинений в нечестной игре. Об этом заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
«Предварительный вывод — договорный характер матча отсутствует. Это вывод был сделан для того, чтобы нам можно было инициировать следующие шаги. Оснований считать, что кто-то вмешивался в спортивный результат, у комиссии нет. Ни прямых, ни косвенных доказательств они не нашли», — передает «КП-Спорт» слова Митрофанова.
Матч «Урал»-«Нефтехимик» прошел 11 апреля. «Урал» победил со счетом 3:2, проигрывая в первом тайме 0:2. Как утверждал telegram-канал Sport Baza, в перерыве якобы состоялся разговор президента «Урала» Григория Иванова и главного тренера «Нефтехимика» Кирилла Новикова, и якобы после этого сценарий матча поменялся.
В ФК «Урал» ранее заявили URA.RU, что информация о договорном матче является «вбросом». С аналогичным выступлением выступила сторона «Нефтехимика».
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