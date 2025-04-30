30 апреля 2025

Дорожники вводят на несколько дней ограничения на трассе ХМАО

На трассе Югорск — Таежный с 2 по 4 мая вводятся ограничения движения
© Служба новостей «URA.RU»
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Участок трассы Югорск – пгт. Таежный перекроют с 2 по 4 мая
Участок трассы Югорск – пгт. Таежный перекроют с 2 по 4 мая Фото:

На участке автомобильной дороги Югорск — Таежный с 2 по 4 мая будет введено временное ограничение движения. Причина в гидравлических испытаниях магистрального газопровода «Ямбург–Елец-1».

«С 2 по 4 мая будут проводиться гидравлические испытания шлейфа магистрального газопровода „Ямбург–Елец-1“ во время капитального ремонта автомобильной дороги Югорск — пгт. Таежный на участке 402–403 км», — говорится в telegram-канале «Наш Югорск». Ограничение будет действовать: 2 мая с 24:00 до 4 мая 23:00.

Движение могут временно останавливать. Но перекрытие будет действовать не более одного часа.

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На участке автомобильной дороги Югорск — Таежный с 2 по 4 мая будет введено временное ограничение движения. Причина в гидравлических испытаниях магистрального газопровода «Ямбург–Елец-1». «С 2 по 4 мая будут проводиться гидравлические испытания шлейфа магистрального газопровода „Ямбург–Елец-1“ во время капитального ремонта автомобильной дороги Югорск — пгт. Таежный на участке 402–403 км», — говорится в telegram-канале «Наш Югорск». Ограничение будет действовать: 2 мая с 24:00 до 4 мая 23:00. Движение могут временно останавливать. Но перекрытие будет действовать не более одного часа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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