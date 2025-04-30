Дорожники вводят на несколько дней ограничения на трассе ХМАО

На участке автомобильной дороги Югорск — Таежный с 2 по 4 мая будет введено временное ограничение движения. Причина в гидравлических испытаниях магистрального газопровода «Ямбург–Елец-1».
«С 2 по 4 мая будут проводиться гидравлические испытания шлейфа магистрального газопровода „Ямбург–Елец-1“ во время капитального ремонта автомобильной дороги Югорск — пгт. Таежный на участке 402–403 км», — говорится в telegram-канале «Наш Югорск». Ограничение будет действовать: 2 мая с 24:00 до 4 мая 23:00.
Движение могут временно останавливать. Но перекрытие будет действовать не более одного часа.
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