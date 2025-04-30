Власти ХМАО вместе с профсоюзами договорились о помощи участникам СВО

Фонд «Защитники Отечества» в Югре и профсоюзы будут комплексно помогать участникам СВО и их семьям. Соглашение заключили на встрече губернатора Руслана Кухарука с представителями трудовых организаций.
«Это сегодня приоритетная задача, которая стоит перед всем обществом. Все больше ребят возвращается с СВО, мы понимаем, что многие из них, к сожалению, получили увечья и не могут вернуться на свое прошлое место работы. Наша прямая задача — создавать условия для наших защитников, чтобы они могли получить новые квалификации, компетенции, чтобы их трудоустроить», — приводят слова главы региона в telegram-канале «Югра официально».
Профсоюзы обеспечат всем необходимым, чтобы они могли подробно знакомить бойцов с мерами поддержки в реабилитации, социальной адаптации и трудоустройстве. Помимо этого губернатор поручил окружному департаменту труда вместе с профсоюзами организовать обучение для специалистов, которые отвечают за соблюдение трудовых норм.
Ранее URA.RU рассказывало, что Руслан Кухарук в День труда лично проинспектировал Ханты-Мансийск, проверив подготовку к майским праздникам. Главу региона сопровождали несколько заместителей.
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