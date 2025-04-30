30 апреля 2025

Власти ХМАО вместе с профсоюзами договорились о помощи участникам СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Фонд «Защитники Отечества» в Югре и профсоюзы будут помогать участникам СВО
Фонд «Защитники Отечества» в Югре и профсоюзы будут помогать участникам СВО Фото:

Фонд «Защитники Отечества» в Югре и профсоюзы будут комплексно помогать участникам СВО и их семьям. Соглашение заключили на встрече губернатора Руслана Кухарука с представителями трудовых организаций.

«Это сегодня приоритетная задача, которая стоит перед всем обществом. Все больше ребят возвращается с СВО, мы понимаем, что многие из них, к сожалению, получили увечья и не могут вернуться на свое прошлое место работы. Наша прямая задача — создавать условия для наших защитников, чтобы они могли получить новые квалификации, компетенции, чтобы их трудоустроить», — приводят слова главы региона в telegram-канале «Югра официально».

Профсоюзы обеспечат всем необходимым, чтобы они могли подробно знакомить бойцов с мерами поддержки в реабилитации, социальной адаптации и трудоустройстве. Помимо этого губернатор поручил окружному департаменту труда вместе с профсоюзами организовать обучение для специалистов, которые отвечают за соблюдение трудовых норм.

Ранее URA.RU рассказывало, что Руслан Кухарук в День труда лично проинспектировал Ханты-Мансийск, проверив подготовку к майским праздникам. Главу региона сопровождали несколько заместителей.

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Фонд «Защитники Отечества» в Югре и профсоюзы будут комплексно помогать участникам СВО и их семьям. Соглашение заключили на встрече губернатора Руслана Кухарука с представителями трудовых организаций. «Это сегодня приоритетная задача, которая стоит перед всем обществом. Все больше ребят возвращается с СВО, мы понимаем, что многие из них, к сожалению, получили увечья и не могут вернуться на свое прошлое место работы. Наша прямая задача — создавать условия для наших защитников, чтобы они могли получить новые квалификации, компетенции, чтобы их трудоустроить», — приводят слова главы региона в telegram-канале «Югра официально». Профсоюзы обеспечат всем необходимым, чтобы они могли подробно знакомить бойцов с мерами поддержки в реабилитации, социальной адаптации и трудоустройстве. Помимо этого губернатор поручил окружному департаменту труда вместе с профсоюзами организовать обучение для специалистов, которые отвечают за соблюдение трудовых норм. Ранее URA.RU рассказывало, что Руслан Кухарук в День труда лично проинспектировал Ханты-Мансийск, проверив подготовку к майским праздникам. Главу региона сопровождали несколько заместителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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