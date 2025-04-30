Губернатор ХМАО на Первомай вместе с заместителями отправился в обход по Ханты-Мансийску

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук в День труда лично проинспектировал Ханты-Мансийск, проверив подготовку к майским праздникам. Главу региона сопровождали несколько заместителей. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте.
«Губернатор сегодня ходил пешком по Ханты-Мансийску. Его сопровождали [первый заместитель губернатора ХМАО] Павел Тараканов и [заместитель губернатора] Азат Ислаев. Сначала прошло возложение цветов в Парке Победы, затем был осмотр места установки стелы в честь города трудовой доблести и инспекция площадок для первомайских гуляний. Под конец Кухарук оценил кофе в подземном переходе около окружного правительства. День выдался крайне активным», — сообщил инсайдер.
В департамент внутренней политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что Кухарук уже принимал участие в крупных городских мероприятиях — так, в начале апреля он дал старт XII Югорскому лыжному марафону, который собрал участников из разных регионов России и зарубежья. Тогда для гостей организовали развлекательную программу и бесплатный транспорт, а глава региона подчеркнул значимость подобных событий для сплочения жителей округа.
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