30 апреля 2025

Губернатор ХМАО на Первомай вместе с заместителями отправился в обход по Ханты-Мансийску

Губернатор ХМАО Кухарук лично проинспектировал Ханты-Мансийск в День труда
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор ХМАО Кухарук лично проинспектировал Ханты-Мансийск в День труда
Губернатор ХМАО Кухарук лично проинспектировал Ханты-Мансийск в День труда Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук в День труда лично проинспектировал Ханты-Мансийск, проверив подготовку к майским праздникам. Главу региона сопровождали несколько заместителей. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте.

«Губернатор сегодня ходил пешком по Ханты-Мансийску. Его сопровождали [первый заместитель губернатора ХМАО] Павел Тараканов и [заместитель губернатора] Азат Ислаев. Сначала прошло возложение цветов в Парке Победы, затем был осмотр места установки стелы в честь города трудовой доблести и инспекция площадок для первомайских гуляний. Под конец Кухарук оценил кофе в подземном переходе около окружного правительства. День выдался крайне активным», — сообщил инсайдер.

В департамент внутренней политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Кухарук уже принимал участие в крупных городских мероприятиях — так, в начале апреля он дал старт XII Югорскому лыжному марафону, который собрал участников из разных регионов России и зарубежья. Тогда для гостей организовали развлекательную программу и бесплатный транспорт, а глава региона подчеркнул значимость подобных событий для сплочения жителей округа.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук в День труда лично проинспектировал Ханты-Мансийск, проверив подготовку к майским праздникам. Главу региона сопровождали несколько заместителей. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте. «Губернатор сегодня ходил пешком по Ханты-Мансийску. Его сопровождали [первый заместитель губернатора ХМАО] Павел Тараканов и [заместитель губернатора] Азат Ислаев. Сначала прошло возложение цветов в Парке Победы, затем был осмотр места установки стелы в честь города трудовой доблести и инспекция площадок для первомайских гуляний. Под конец Кухарук оценил кофе в подземном переходе около окружного правительства. День выдался крайне активным», — сообщил инсайдер. В департамент внутренней политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что Кухарук уже принимал участие в крупных городских мероприятиях — так, в начале апреля он дал старт XII Югорскому лыжному марафону, который собрал участников из разных регионов России и зарубежья. Тогда для гостей организовали развлекательную программу и бесплатный транспорт, а глава региона подчеркнул значимость подобных событий для сплочения жителей округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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