В Латвии хотят запретить русский язык в банковских приложениях

В Латвии планируют запретить использование русского языка в мобильных приложениях банков. Соответствующие поправки к законодательству одобрила комиссия Сейма по бюджету и финансам.
«Все документы и цифровые интерфейсы, которыми пользуются клиенты банков, должны быть исключительно на латышском языке», — пишет портал гостелерадио LSM. Согласно источнику, инициатива касается мобильных приложений, сайтов финансовых организаций и общения с операторами колл-центров.
По мнению авторов законопроекта, активное использование русского языка в финансовой сфере значительно ослабляет позиции латышского языка в стране. Как сказано в пояснительных материалах к законопроекту, подобные меры направлены на укрепление позиций государственного языка и должны обеспечить его приоритет во всех сферах обслуживания клиентов банков.
В Латвии с конца января 2025 года вступил в силу закон, запрещающий использование русского языка в банкоматах. В июне 2024 года представитель РФ в ООН заявил, что Латвия, Литва и Эстония превратились в русофобские полицейские государства, где запрещают использовать русский язык.
Ранее в Латвии обсуждались и другие меры, связанные с ограничением использования русского языка и символики, однако не все инициативы были реализованы. Например, в Минтрансе страны заявили, что замена дорожных знаков с названиями российских и белорусских городов не является приоритетом из-за высокой стоимости. Идея ареста российских автомобилей также не была воплощена. Обсуждения по этим вопросам ведутся в стране уже несколько лет.
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