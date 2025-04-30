В Латвии отказались убирать знаки с российскими и белорусскими городами

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На дорожной сети Латвии установлено 235 таких знаков
На дорожной сети Латвии установлено 235 таких знаков Фото:

В Латвии принято решение не убирать дорожные знаки с названиями российских и белорусских городов, так как это не является приоритетной задачей. Об этом рассказали в Минтранс Латвии.

«Замена дорожных знаков, указывающих на города Беларуси и России, в настоящее время не является приоритетным вопросом», — передает сообщение ведомства издание Vs. Там добавили, что замена указателей оценена в около 400 тысяч евро, поэтому Минтранс предпочтет направить эти средства на содержание и строительство местных дорог. На данный момент на национальной дорожной сети установлено 235 таких знаков.

В министерстве отметили, что согласно нормативным актам, знаки должны отражать местоположение не только латвийских городов, но и столиц и основных городов других стран. Обсуждения о необходимости удаления названий российских и белорусских городов ведутся уже несколько лет. Кроме того, в 2023 году рассматривался вопрос о возможном аресте российских автомобилей, однако эта идея не была реализована.

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В Латвии принято решение не убирать дорожные знаки с названиями российских и белорусских городов, так как это не является приоритетной задачей. Об этом рассказали в Минтранс Латвии. «Замена дорожных знаков, указывающих на города Беларуси и России, в настоящее время не является приоритетным вопросом», — передает сообщение ведомства издание Vs. Там добавили, что замена указателей оценена в около 400 тысяч евро, поэтому Минтранс предпочтет направить эти средства на содержание и строительство местных дорог. На данный момент на национальной дорожной сети установлено 235 таких знаков. В министерстве отметили, что согласно нормативным актам, знаки должны отражать местоположение не только латвийских городов, но и столиц и основных городов других стран. Обсуждения о необходимости удаления названий российских и белорусских городов ведутся уже несколько лет. Кроме того, в 2023 году рассматривался вопрос о возможном аресте российских автомобилей, однако эта идея не была реализована.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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