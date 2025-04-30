В Латвии отказались убирать знаки с российскими и белорусскими городами

В Латвии принято решение не убирать дорожные знаки с названиями российских и белорусских городов, так как это не является приоритетной задачей. Об этом рассказали в Минтранс Латвии.
«Замена дорожных знаков, указывающих на города Беларуси и России, в настоящее время не является приоритетным вопросом», — передает сообщение ведомства издание Vs. Там добавили, что замена указателей оценена в около 400 тысяч евро, поэтому Минтранс предпочтет направить эти средства на содержание и строительство местных дорог. На данный момент на национальной дорожной сети установлено 235 таких знаков.
В министерстве отметили, что согласно нормативным актам, знаки должны отражать местоположение не только латвийских городов, но и столиц и основных городов других стран. Обсуждения о необходимости удаления названий российских и белорусских городов ведутся уже несколько лет. Кроме того, в 2023 году рассматривался вопрос о возможном аресте российских автомобилей, однако эта идея не была реализована.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.