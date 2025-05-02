Чемпион Васильев призвал отправить Гашека на лечение из-за слов о Медведеве

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал отправить бывшего хоккеиста сборной Чехии Доминика Гашека лечить паранойю после его обращения к Международному олимпийскому комитету (МОК) и Международной федерации хоккея (IIHF). В письме Гашек утверждал, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев якобы угрожал ему убийством.
«Паранойя лечится только стационарно. Думаю, он сам уже не понимает, что с ним происходит. Поэтому родственникам надо положить его в клинику для тщательного обследования и потом ждать вынесения вердикта, а потом уже стационарное лечение. Это действительно паранойя, если он воспринимает иронию Дмитрия Медведева как угрозу. Здесь только врачебная помощь нужна», — заявил Васильев в интервью Vseprosport.ru. Он также выразил сожаление, что выдающийся спортсмен превратился в больного человека. «Но такое случается», — заявил спортсмен. По его словам, главное сейчас — это приложить все усилия для его восстановления.
Конфликт между Гашеком и Медведевым начался после шутки российского политика о том, что чешский хоккеист может совершить самоубийство из-за достижения российского хоккеиста Александра Овечкина, обогнавшего Уэйна Гретцки по голам за карьеру в НХЛ. На фоне этой реплики Гашек обратился в международные спортивные организации с требованием усилить ограничения для российских спортсменов.
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