В Чехии оскорбили Медведева

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Заседание программной комиссии партии Единая Россия. Москва, медведев дмитрий
В МИД Чехии эмоционально отреагировали на высказывания Медведева Фото:

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский поддержал бывшего чешского хоккеиста Доминика Гашека в публичной полемике с заместителем председателя Совета Безопасности России Дмитрием Медведевым. Республиканский политик обозвал зампреда Совбеза РФ первобытным человеком, отреагировал на его реплики в социальных сетях.

«Медведев в очередной раз ведет себя как первобытный человек. Он атакует легенду НХЛ за то, что тот говорит правду. Подобные заявления могут считать обыденностью в путинской России, но не в цивилизованном мире», — процитировала Липавского «Газета.ру».

Как сообщало URA.RU, Дмитрий Медведев пошутил о том, что чешский вратарь Доминик Гашек покончит с жизнью после снайперского рекорда Александра Овечкина. Позднее Гашек заявил, что зампред Совбеза РФ якобы угрожал ему убийством. В связи с этим он направил два официальных письма в Международный олимпийский комитет и Международную федерацию хоккея.

В свою очередь, Медведев назвал слова Гашека проявлением психического заболевания. Политик охарактеризовал состояние спортсмена «русофобией в форме бреда преследования». Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова предположила, что Гашек просто не понял иронию.

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Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский поддержал бывшего чешского хоккеиста Доминика Гашека в публичной полемике с заместителем председателя Совета Безопасности России Дмитрием Медведевым. Республиканский политик обозвал зампреда Совбеза РФ первобытным человеком, отреагировал на его реплики в социальных сетях. «Медведев в очередной раз ведет себя как первобытный человек. Он атакует легенду НХЛ за то, что тот говорит правду. Подобные заявления могут считать обыденностью в путинской России, но не в цивилизованном мире», — процитировала Липавского «Газета.ру». Как сообщало URA.RU, Дмитрий Медведев пошутил о том, что чешский вратарь Доминик Гашек покончит с жизнью после снайперского рекорда Александра Овечкина. Позднее Гашек заявил, что зампред Совбеза РФ якобы угрожал ему убийством. В связи с этим он направил два официальных письма в Международный олимпийский комитет и Международную федерацию хоккея. В свою очередь, Медведев назвал слова Гашека проявлением психического заболевания. Политик охарактеризовал состояние спортсмена «русофобией в форме бреда преследования». Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова предположила, что Гашек просто не понял иронию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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