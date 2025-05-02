Сталинградскую битву преподают школьникам Молдавии как «катастрофу»

Новый учебник по истории для старших классов в Молдавии, описывающий события Второй мировой войны с румынской точки зрения, называет Сталинградскую битву «катастрофой» и оправдывает участие Румынии в войне на стороне нацистской Германии. Это следует из содержания учебника.
«Сталинградская катастрофа привела к выводу (румынских, — прим. URA.RU) войск с Кавказа», — говорится в одном из параграфов учебника. РИА Новости отмечает, что пособие трактует ключевые события войны исключительно с позиции румынских войск, игнорируя тот факт, что они выступали оккупантами на территории Молдавии. В учебнике утверждается, что «румынские войска сражались на румынской земле, освободив Бессарабию и север Буковины», а освобождение Молдавии Советской армией представлено как «серьезная проблема» для руководства Румынии. Также целый раздел посвящен роли Румынии как союзника Адольфа Гитлера, а молдавским школьникам предлагается самостоятельно рассмотреть аргументы «за» и «против» участия румын в войне на стороне нацистов, а также попытаться оправдать жертвы румынской армии.
Лидер молдавского оргкомитета «Победа» Алексей Петрович в комментарии агентству выразил возмущение подобной трактовкой истории. Он отметил, что учебник является частью давно запущенной программы оправдания нацизма и что особенно тревожно видеть прямое обозначение советских войск как «оккупационных», а румынских — как «освободительных». Кроме того, в учебнике положительно оценивается деятельность диктатора Иона Антонеску, который представлен как успешный администратор в оккупированной Бессарабии. При этом министр образования Молдавии Дан Перчун утверждает, что новые учебники отражают объективный подход к историческим событиям, несмотря на критику со стороны общественности и экспертов.
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