29 апреля 2025

В ХМАО зафиксирован абсолютный рекорд по количеству выпавшего снега в конце апреля

В Ханты-Мансийске в апреле выпало рекордное количество снега за 100 лет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Ханты-Мансийске в апреле выпало рекордное количество снега за 100 лет
В Ханты-Мансийске в апреле выпало рекордное количество снега за 100 лет Фото:

В Ханты-Мансийске (ХМАО) 29 апреля выпало более 32 миллиметров осадков. Это в 3,5 раза превышает прежний рекорд, установленный более полувека назад, сообщили ТАСС синоптики.

«За сутки в Ханты-Мансийске выпало 32,2 мм. Это превысило рекорд, который был зафиксирован на территории города 29 апреля 1971 года, — 9,3 мм», — рассказали агентству ТАСС в отделе метеопрогнозов Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, сильный снег шел в Ханты-Мансийске с утра и почти до самого вечера. Осадки к вечеру вторника не растаяли, и улицы города оказались покрыты плотным снежным покровом. Для расчистки проезжей части и дворовых территорий была привлечена снегоуборочная техника. При этом накануне в городе отмечалась плюсовая температура воздуха, что делает аномальное количество выпавшего снега особенно необычным для конца апреля.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на майские праздник потеплеет. В Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске 1 мая столбик термометра поднимется до +10 градусов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийске (ХМАО) 29 апреля выпало более 32 миллиметров осадков. Это в 3,5 раза превышает прежний рекорд, установленный более полувека назад, сообщили ТАСС синоптики. «За сутки в Ханты-Мансийске выпало 32,2 мм. Это превысило рекорд, который был зафиксирован на территории города 29 апреля 1971 года, — 9,3 мм», — рассказали агентству ТАСС в отделе метеопрогнозов Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По данным синоптиков, сильный снег шел в Ханты-Мансийске с утра и почти до самого вечера. Осадки к вечеру вторника не растаяли, и улицы города оказались покрыты плотным снежным покровом. Для расчистки проезжей части и дворовых территорий была привлечена снегоуборочная техника. При этом накануне в городе отмечалась плюсовая температура воздуха, что делает аномальное количество выпавшего снега особенно необычным для конца апреля. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на майские праздник потеплеет. В Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске 1 мая столбик термометра поднимется до +10 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...