В ХМАО зафиксирован абсолютный рекорд по количеству выпавшего снега в конце апреля

В Ханты-Мансийске (ХМАО) 29 апреля выпало более 32 миллиметров осадков. Это в 3,5 раза превышает прежний рекорд, установленный более полувека назад, сообщили ТАСС синоптики.
«За сутки в Ханты-Мансийске выпало 32,2 мм. Это превысило рекорд, который был зафиксирован на территории города 29 апреля 1971 года, — 9,3 мм», — рассказали агентству ТАСС в отделе метеопрогнозов Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По данным синоптиков, сильный снег шел в Ханты-Мансийске с утра и почти до самого вечера. Осадки к вечеру вторника не растаяли, и улицы города оказались покрыты плотным снежным покровом. Для расчистки проезжей части и дворовых территорий была привлечена снегоуборочная техника. При этом накануне в городе отмечалась плюсовая температура воздуха, что делает аномальное количество выпавшего снега особенно необычным для конца апреля.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на майские праздник потеплеет. В Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске 1 мая столбик термометра поднимется до +10 градусов.
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