Температура в Москве и области сегодня приблизится к анормальному рекорду

Синоптик Леус: температура воздуха в Москве достигнет 30 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Предыдущий температурный рекорд был установлен только 11 июля
Предыдущий температурный рекорд был установлен только 11 июля Фото:

В понедельник, 28 июля, температура воздуха в Москве поднимется до +30 градусов, что на 5 градусов меньше недавно установленного рекорда. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус.

«Температура в Москве в понедельник поднимется до +30, по области — до +32», — рассказал синоптик. Его слова приводят РИА Новости.

Температурный рекорд в Москве составляет 35,2 градуса по Цельсию. Он был установлен на метеостанции Балчуг 11 июля. Ранее рекорд, установленный в 1996 году и который удерживался 29 лет, составлял 33,4 градуса.

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В понедельник, 28 июля, температура воздуха в Москве поднимется до +30 градусов, что на 5 градусов меньше недавно установленного рекорда. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус. «Температура в Москве в понедельник поднимется до +30, по области — до +32», — рассказал синоптик. Его слова приводят РИА Новости. Температурный рекорд в Москве составляет 35,2 градуса по Цельсию. Он был установлен на метеостанции Балчуг 11 июля. Ранее рекорд, установленный в 1996 году и который удерживался 29 лет, составлял 33,4 градуса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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