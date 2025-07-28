В Госдуме возмутились провокациями против россиян на ЧМ по фехтованию в Грузии

Свищев: FIE должна дать реакцию после инцидента с фехтовальщиками из РФ в Грузии
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Свищев заявил, что к инциденту в Тбилиси могли быть причастны украинские силы
Свищев заявил, что к инциденту в Тбилиси могли быть причастны украинские силы Фото:

Международная федерация фехтования (FIE) должна дать соответствующую реакцию после инцидента на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Надеюсь, будет реакция Международной федерации фехтования, поскольку она тоже является определенным гарантом», — заявил Свищев в интервью РИА Новости. Депутат отметил, что акция у Олимпийского дворца и гостиницы, где протестующие сожгли российский флаг рядом с местом проживания российских спортсменов, является «возмутительной провокацией антироссийских сил в Грузии», к которой, по его словам, могли быть причастны также граждане Украины и других стран. Свищев подчеркнул, что этот инцидент не имеет отношения к спорту.

Он добавил, что грузинские правоохранительные органы приняли меры для предотвращения подобных инцидентов, однако, по его мнению, они могли быть более жесткими. Депутат подчеркнул, что страна-организатор отвечает за безопасность всех делегаций, а нейтральный статус российских спортсменов не должен становиться поводом для оскорблений. «Если допустили наших спортсменов, будьте любезны обеспечить им безопасность», — резюмировал Свищев.

Накануне в Тбилиси радикалы сожгли флаг России у отеля, где проживают русские фехтовальщики, в знак протеста против их участия в чемпионате мира. Видео с актом вандализма опубликовал telegram-канал «Осташко! Важное». Представители российской секции при швейцарском посольстве расценили инцидент как попытку дискредитировать Грузию как организатора соревнований. Однако это не повлияло на результаты: российская саблистка Яна Егорян завоевала золото и посвятила свою победу России, заявив: «Россия, это для вас», передает «Царьград».

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Международная федерация фехтования (FIE) должна дать соответствующую реакцию после инцидента на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. «Надеюсь, будет реакция Международной федерации фехтования, поскольку она тоже является определенным гарантом», — заявил Свищев в интервью РИА Новости. Депутат отметил, что акция у Олимпийского дворца и гостиницы, где протестующие сожгли российский флаг рядом с местом проживания российских спортсменов, является «возмутительной провокацией антироссийских сил в Грузии», к которой, по его словам, могли быть причастны также граждане Украины и других стран. Свищев подчеркнул, что этот инцидент не имеет отношения к спорту. Он добавил, что грузинские правоохранительные органы приняли меры для предотвращения подобных инцидентов, однако, по его мнению, они могли быть более жесткими. Депутат подчеркнул, что страна-организатор отвечает за безопасность всех делегаций, а нейтральный статус российских спортсменов не должен становиться поводом для оскорблений. «Если допустили наших спортсменов, будьте любезны обеспечить им безопасность», — резюмировал Свищев. Накануне в Тбилиси радикалы сожгли флаг России у отеля, где проживают русские фехтовальщики, в знак протеста против их участия в чемпионате мира. Видео с актом вандализма опубликовал telegram-канал «Осташко! Важное». Представители российской секции при швейцарском посольстве расценили инцидент как попытку дискредитировать Грузию как организатора соревнований. Однако это не повлияло на результаты: российская саблистка Яна Егорян завоевала золото и посвятила свою победу России, заявив: «Россия, это для вас», передает «Царьград».
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