Очевидец ЧП в доме в Москве рассказал о первых минутах после взрыва квартиры. Видео

Взрывом в доме в Москве выбило окна во всей квартире
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На девятом этаже многоэтажного дома в районе Теплый Стан произошел взрыв
На девятом этаже многоэтажного дома в районе Теплый Стан произошел взрыв Фото:
новость из сюжета
На юго-западе Москвы произошли взрыв и пожар в жилом многоэтажном доме

Очевидцы рассказали о первых минутах после взрыва газа в жилом доме на девятом этаже дома по адресу улица Генерала Тюленева, 39, в районе Теплый Стан. В результате происшествия повреждения получили перекрытия между восьмым и девятым этажами, выбило окна в комнатах, начался пожар. 

«С той стороны стену и с этой стороны окна выбило во всех трех комнатах», — заявила жительница соседнего дома Светлана URA.RU. По словам ее мужа Вадима, в момент взрыва который спускался с восьмого этажа, тот заметил необычный звук: «Я спускался с верхнего этажа соседнего дома, на восьмом этаже услышал звук, что меня привлек внимание, потом бух, хлопок, шар такой огненный. Я сразу же начал спускаться и звонить 112. <...> Не мог понять, где произошло. Потом увидел, крыши нет, а оттуда просто дымок. Дым просто идет черный, подошел с этой стороны, тут уже огонь был», — сообщил URA.RU мужчина.

По данным экстренных служб, на девятом этаже жилого дома, расположенного по адресу: улица Генерала Тюленева, 39, в районе Теплый Стан, произошел взрыв, предположительно, вызванный газовым баллоном. В результате инцидента возник пожар, были повреждены перекрытия между восьмым и девятым этажами здания. Погибли два человека. 

Как отметили жильцы соседних подъездов, эвакуация была проведена неполная. Так, например, некоторых жильцов не выводили из квартир, а ограничились отключением электричества и газа в квартирах.

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Очевидцы рассказали о первых минутах после взрыва газа в жилом доме на девятом этаже дома по адресу улица Генерала Тюленева, 39, в районе Теплый Стан. В результате происшествия повреждения получили перекрытия между восьмым и девятым этажами, выбило окна в комнатах, начался пожар.  «С той стороны стену и с этой стороны окна выбило во всех трех комнатах», — заявила жительница соседнего дома Светлана URA.RU. По словам ее мужа Вадима, в момент взрыва который спускался с восьмого этажа, тот заметил необычный звук: «Я спускался с верхнего этажа соседнего дома, на восьмом этаже услышал звук, что меня привлек внимание, потом бух, хлопок, шар такой огненный. Я сразу же начал спускаться и звонить 112. <...> Не мог понять, где произошло. Потом увидел, крыши нет, а оттуда просто дымок. Дым просто идет черный, подошел с этой стороны, тут уже огонь был», — сообщил URA.RU мужчина. По данным экстренных служб, на девятом этаже жилого дома, расположенного по адресу: улица Генерала Тюленева, 39, в районе Теплый Стан, произошел взрыв, предположительно, вызванный газовым баллоном. В результате инцидента возник пожар, были повреждены перекрытия между восьмым и девятым этажами здания. Погибли два человека.  Как отметили жильцы соседних подъездов, эвакуация была проведена неполная. Так, например, некоторых жильцов не выводили из квартир, а ограничились отключением электричества и газа в квартирах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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