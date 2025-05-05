Бывший челябинский фермер, чью семью банк оставил без жилья, стал юристом

Бывший фермер из Сосновского района (Челябинская область) Сергей Литвинов, чью семью Совкомбанк оставил без дома, стал зарабатывать на составлении исков в суд. Как мужчина рассказал URA.RU, лишившись дома после торгов в сентябре 2023 года, судебные споры семья продолжает до сих пор.
«Нормально работать до сих пор не могу. Зарабатываю тем, что оказываю юридические услуги, составляя судебные иски, ходатайства и другие документы (благо, позволяет второе высшее, юридическое, образование)», — сообщил URA.RU Литвинов.
Семейная ферма находилась в селе Казанцево. Чтобы расширить дело, в апреле 2019 года оформили кредит в банке на 1,9 млн рублей. Когда весной 2020 года начали действовать пандемийные ограничения по ковиду, спрос упал и денег не стало. Задержав на 154 дня платеж по кредиту, столкнулись с требованием финорганизации расплатиться полностью и сразу. Сделать этого не получилось.
Банк добился ареста имущества, выставив на аукцион дом площадью 265 кв метров и земельный участок размером 12,5 сотки. Торги состоялись в сентябре 2023 года. Определилась победитель Евгения Шалонина, которая приобрела дом за 5,228 млн рублей. Литвиновы приложили отчет оценщика, который определил рыночную стоимость имущества в 9,7 млн рублей. Новая собственница обратилась к поставщикам услуг, и те перестали поставлять в дом коммунальные ресурсы. Семье в морозы пришлось жить при низких температурах.
«По решению Центрального райсуда дом находится под арестом. Имущества новых собственников на территории нет, суды по принадлежности дома не закончены», — пояснил URA.RU бывший фермер.
Параллельно отдел полиции по Сосновскому району возбудил уголовное дело. Литвиновы заявили о краже денег. Глава семейства утверждает, что новая владелица в сопровождении участкового 15 ноября 2024 года появилась у дома. Когда не смогли попасть внутрь, прошли к хозпостройкам, где хранились средства, отложенные для переезда в Москву. После визита сумма в два миллиона пропала. Деньги откладывали, продавая фермерское оборудование, которое оказалось без надобности. Литвинов обратил внимание URA.RU, что санкции суда на проникновение в дом, не было.
«Литвинов проходил обследование на полиграфе. Оборудование показало, что он лжет», — заявила URA.RU Шалонина. От более подробных комментариев женщина отказалась.
Участковый Максим Сырников, который сопровождал новую собственницу дома, ответил на звонок URA.RU. Комментировать ситуацию не стал.
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