Семейная ферма производила в сутки до 15 тысяч перепелиных яиц Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Совкомбанк оставил без крестьянского хозяйства семью фермеров в Сосновском районе (Челябинская область). Как URA.RU рассказал глава семьи Сергей Литвинов, они с двумя детьми живут в доме с полностью отключенными коммуникациями.

«Совкомбанк оставил нас без единственного жилья и единственного источника существования — нашей семейной фермы в селе Казанцево. Теперь вынуждены жить в доме при температуре минус девять градусов. Нашей дочери год и восемь месяцев, сыну — 14 лет», — рассказал URA.RU Литвинов.

Перепелиное хозяйство начиналось с балкона челябинской квартиры. Когда решили расширяться, Литвиновы переехали в сельскую местность, построили большой дом. Там начали производить по 15 тысяч перепелиных яиц в день и полтонны мяса в месяц, которое продавали оптом и в розницу. Среди потребителей были не только граждане, но и рестораны.

Для расширения в апреле 2019 года семья оформила потребительский кредит на 1,7 млн рублей. В залоге оказались дом площадью 265 кв. метров и земельный участок размером 12,5 сотки. Теперь Литвиновы оспаривают договор залога: говорят, что не подписывали.

Как отметил Литвинов, проблемы с выплатой возникли весной 2020 года, когда из-за пандемии резко упал спрос. Заемщики предложили банку пересчитать график платежей. После задержки оплаты продолжительностью в 154 дня финорганизация потребовала полной выплаты долга. Платить было нечем, начался суд.

В июле 2021 года заочное решение было вынесено. Требования банка были удовлетворены частично. Суд взыскал с супругов 2,1 млн рублей. Сумма включает просроченные проценты (206 тысяч рублей), просроченную ссудную задолженность в размере 1,64 млн, просроченные проценты на ссуду (191,9 тысячи). Также семье было необходимо выплатить неустойку на просроченную ссуду в размере 68,6 тысячи. Судья постановила обратить взыскание на жилой дом и земельный участок путем продажи с публичных торгов с начальной ценой 3,994 млн.

Имущество продали не с первой попытки. О том, что дом выставлен на торги, Литвиновы узнали, когда начали приезжать потенциальные покупатели. Новая владелица дома приобрела его за пять миллионов при стоимости в 10. Собственница отключила коммуникации, и стало холодно.

В настоящий момент в Центральном районном суде идет процесс по оспариванию результатов торгов. В областном суде рассматривается жалоба на решение райсуда. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в Совкомбанк, но ответа к моменту публикации не поступило.

В хозяйстве не осталось ни одной перепелки Фото: личный архив семьи Литвиновых