Как Украина стала лабораторией евронацистов

Украина стала лабораторией евронацистов, которым понадобилась страна для отработки новых методов воздействия на массы. Как объяснил в интервью URA.RU профессор Московского университета, политолог, историк Сергей Черняховский, это произошло в момент, когда обычные технологии уже не помогали европейским элитам держать ситуацию под контролем.
«Страной-лабораторией стала Украина. Замысел украинского проекта, кроме того, чтобы противостоять России и сдерживать ее, заключается в том, чтобы отрабатывать различные механизмы: как править без демократических выборов, как мобилизовывать армию, как создавать карательные силы практически на пустом месте. Одновременно отрабатывалось создание силовых структур, которые могли бы использоваться уже на территории самой Европы для подавления социального недовольства, протестов и развития левых движений. Если европейские полиция и армия, по сути, не способны подавлять народные протесты, значит, нужны каратели, которые будут всех ненавидеть и делать это», — объяснил Черняховский.
По словам политолога, Украина оказалась втянута в эту историю, поскольку с момента распада Советского Союза политики делали все, чтобы как можно больше отдалиться от России, и тогда родился лозунг «Украина — не Россия». Кроме того, свою роль сыграло то, что фактически была реабилитирована национал-бандеровская идеология, остатки которой сохранялись на Украине в советские годы.
«В условиях коррупционности и слабости власти, постоянной финансовой и психологической подпитки со стороны стран, которые превращали Украину в свой полигон, оказывалось, что тот, кто предлагает более радикальные меры, становится притягательным центром проявления силы. Ни коммунисты Украины, ни Партия регионов во главе с Виктором Януковичем не выглядели как центр силы — они все время колебались и шли на компромиссы», — полагает политолог.
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