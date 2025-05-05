В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов произошло смертельное ДТП — автомобиль сбил велосипедиста. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.
«По словам друга погибшего и водителя, ребята из-за фуры выехали, не убедившись в безопасности, и стали переезжать дорогу, водитель не успел среагировать и сбил одного из ребят», — цитирует свидетеля аварии telegram-канал «Безумный Екб». Приехавшие на место трагедии медики констатировали смерть молодого человека.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ ожидается.
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