05 мая 2025

Велосипедиста насмерть сбили на глазах у друга в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам очевидцев, пострадавший скончался до приезда медиков
По словам очевидцев, пострадавший скончался до приезда медиков Фото:

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов произошло смертельное ДТП — автомобиль сбил велосипедиста. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

«По словам друга погибшего и водителя, ребята из-за фуры выехали, не убедившись в безопасности, и стали переезжать дорогу, водитель не успел среагировать и сбил одного из ребят», — цитирует свидетеля аварии telegram-канал «Безумный Екб». Приехавшие на место трагедии медики констатировали смерть молодого человека.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов произошло смертельное ДТП — автомобиль сбил велосипедиста. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях. «По словам друга погибшего и водителя, ребята из-за фуры выехали, не убедившись в безопасности, и стали переезжать дорогу, водитель не успел среагировать и сбил одного из ребят», — цитирует свидетеля аварии telegram-канал «Безумный Екб». Приехавшие на место трагедии медики констатировали смерть молодого человека. Корреспондент URA.RU направил запрос в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...