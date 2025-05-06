Что известно о новом начальнике ГАИ Сургута подполковнике Корнееве

Новый начальник ГАИ Сургута Денис Корнеев прибыл из Ставрополя и уже вступил в должность. В пресс-службе УМВД ХМАО с журналистами URA.RU поделились подробностями его биографии.
Денис Александрович Корнеев родился в 1988 году в Ставрополе. Там же окончил школу.
В 2007 году окончил филиал Краснодарского университета МВД в Астрахани. В 2012 — Краснодарский университет МВД.
Начинал карьеру в органах внутренних дел в 2005 году. Первая должность — участковый уполномоченный милиции (после реформы — полиции).
В ГАИ Ставрополя служил с 2010 года. До переезда в ХМАО работал замом руководителя МРЭО, дослужился до подполковника.
Источник в силовых структура Сургута поделился с журналистами, что Корнеев уже был представлен подчиненным. «Пока праздники, никого на ковер не вызывали. Так что первое впечатление еще у сотрудников не сложилось», — сообщил инсайдер.
Ранее URA.RU писало о назначении Корнеева на пост начальника ГАИ Сургута. Он, как и глава управления МВД ХМАО Сергей Ветохин, приехал в Югру из Ставрополя.
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