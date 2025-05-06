Что известно о новом начальнике ГАИ Сургута подполковнике Корнееве

Новый начальник ГАИ Сургута начинал работу в органах МВД с должности участкового
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый главный гаишник Сургута начинал работу в МВД с должности участкового
Новый главный гаишник Сургута начинал работу в МВД с должности участкового Фото:

Новый начальник ГАИ Сургута Денис Корнеев прибыл из Ставрополя и уже вступил в должность. В пресс-службе УМВД ХМАО с журналистами URA.RU поделились подробностями его биографии. 

Денис Александрович Корнеев родился в 1988 году в Ставрополе. Там же окончил школу.

В 2007 году окончил филиал Краснодарского университета МВД в Астрахани. В 2012 — Краснодарский университет МВД.

Начинал карьеру в органах внутренних дел в 2005 году. Первая должность — участковый уполномоченный милиции (после реформы — полиции).

В ГАИ Ставрополя служил с 2010 года. До переезда в ХМАО работал замом руководителя МРЭО, дослужился до подполковника.

Источник в силовых структура Сургута поделился с журналистами, что Корнеев уже был представлен подчиненным. «Пока праздники, никого на ковер не вызывали. Так что первое впечатление еще у сотрудников не сложилось», — сообщил инсайдер.

Ранее URA.RU писало о назначении Корнеева на пост начальника ГАИ Сургута. Он, как и глава управления МВД ХМАО Сергей Ветохин, приехал в Югру из Ставрополя.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новый начальник ГАИ Сургута Денис Корнеев прибыл из Ставрополя и уже вступил в должность. В пресс-службе УМВД ХМАО с журналистами URA.RU поделились подробностями его биографии.  Денис Александрович Корнеев родился в 1988 году в Ставрополе. Там же окончил школу. В 2007 году окончил филиал Краснодарского университета МВД в Астрахани. В 2012 — Краснодарский университет МВД. Начинал карьеру в органах внутренних дел в 2005 году. Первая должность — участковый уполномоченный милиции (после реформы — полиции). В ГАИ Ставрополя служил с 2010 года. До переезда в ХМАО работал замом руководителя МРЭО, дослужился до подполковника. Источник в силовых структура Сургута поделился с журналистами, что Корнеев уже был представлен подчиненным. «Пока праздники, никого на ковер не вызывали. Так что первое впечатление еще у сотрудников не сложилось», — сообщил инсайдер. Ранее URA.RU писало о назначении Корнеева на пост начальника ГАИ Сургута. Он, как и глава управления МВД ХМАО Сергей Ветохин, приехал в Югру из Ставрополя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...