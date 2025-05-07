Кадыров спросит Путина о своей отставке

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров лично спросит о своей отставке у президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил сам чеченский лидер.
«Сегодня спрошу у президента [Путина о своей отставке]. Как скажет, так и будет. Выборы скоро. Спрошу. Но почему нет? Мы все сделали, все построили. А если что, если проблемы какие у кого-то появятся — вернемся! Но я еще раз говорю: не я решаю!», — сказал Кадыров, отвечая на вопрос журналиста «Коммерсанта» о своей возможной отставке с поста главы Республики.
Ранее Главе Чечни уже пришлось прокомментировать подобные заявления. Тогда он заявил, что может сам попросить о своей отставке. Впоследствии в официальном telegram-канале руководителя Чеченской Республики был опубликован пост с разъяснением содержания этого заявления. В нем Рамзан Кадыров отметил, что вопрос о его дальнейшем нахождении на должности главы региона находится в ведении президента Российской Федерации Владимира Путина.
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