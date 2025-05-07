Кадыров спросит Путина о своей отставке

Кадыров: лично задам вопрос Путину о моей отставке
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Кадыров заявил, что лично спросит Путина о своей отставке
Кадыров заявил, что лично спросит Путина о своей отставке Фото:

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров лично спросит о своей отставке у президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил сам чеченский лидер. 

«Сегодня спрошу у президента [Путина о своей отставке]. Как скажет, так и будет. Выборы скоро. Спрошу. Но почему нет? Мы все сделали, все построили. А если что, если проблемы какие у кого-то появятся — вернемся! Но я еще раз говорю: не я решаю!», — сказал Кадыров, отвечая на вопрос журналиста «Коммерсанта» о своей возможной отставке с поста главы Республики.

Ранее Главе Чечни уже пришлось прокомментировать подобные заявления. Тогда он заявил, что может сам попросить о своей отставке. Впоследствии в официальном telegram-канале руководителя Чеченской Республики был опубликован пост с разъяснением содержания этого заявления. В нем Рамзан Кадыров отметил, что вопрос о его дальнейшем нахождении на должности главы региона находится в ведении президента Российской Федерации Владимира Путина.

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров лично спросит о своей отставке у президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил сам чеченский лидер.  «Сегодня спрошу у президента [Путина о своей отставке]. Как скажет, так и будет. Выборы скоро. Спрошу. Но почему нет? Мы все сделали, все построили. А если что, если проблемы какие у кого-то появятся — вернемся! Но я еще раз говорю: не я решаю!», — сказал Кадыров, отвечая на вопрос журналиста «Коммерсанта» о своей возможной отставке с поста главы Республики. Ранее Главе Чечни уже пришлось прокомментировать подобные заявления. Тогда он заявил, что может сам попросить о своей отставке. Впоследствии в официальном telegram-канале руководителя Чеченской Республики был опубликован пост с разъяснением содержания этого заявления. В нем Рамзан Кадыров отметил, что вопрос о его дальнейшем нахождении на должности главы региона находится в ведении президента Российской Федерации Владимира Путина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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