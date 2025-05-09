На параде Победы в Москве впервые показали новейшую технику

Впервые на параде Победы появились «Гиацинт-К» и РСЗО «Торнадо-С»
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РСЗО «Торнадо-С» была представлена на Параде Победы в Москве (архивное фото)
РСЗО «Торнадо-С» была представлена на Параде Победы в Москве (архивное фото) Фото:
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Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

На ежегодном Параде Победы, который прошел на Красной площади в Москве, впервые была демонстрирована новейшая артиллерийская и ракетная техника Вооруженных Сил России. Среди премьерных показов — самоходная артиллерийская установка «Гиацинт-К», самоходная гаубица «Мальва», реактивная система залпового огня «Торнадо-С» и тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка». Онлайн-трансляция Парада Победы в Москве ведется на сайте URA.RU.

Эта техника представляет последние достижения российского военно-промышленного комплекса и призвана усилить огневую мощь и оперативные возможности российской армии. «Гиацинт-К» и «Мальва» отличаются высокой точностью и мобильностью, что позволяет выполнять задачи по поражению целей на значительных дистанциях. РСЗО «Торнадо-С» способна выпускать ракеты с различными типами боевых частей, обеспечивая эффективное поражение целей в широком радиусе. ТОС-2 «Тосочка», в свою очередь, предназначена для поражения живой силы и техники противника в условиях интенсивного огневого контакта.

В Москве проходит парад, приуроченный к 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На празднование памятной даты в Россию прибыли главы почти 30 стран мира. Все важное с Парада Победы в Москве — в онлайн-трансляции URA.RU.

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На ежегодном Параде Победы, который прошел на Красной площади в Москве, впервые была демонстрирована новейшая артиллерийская и ракетная техника Вооруженных Сил России. Среди премьерных показов — самоходная артиллерийская установка «Гиацинт-К», самоходная гаубица «Мальва», реактивная система залпового огня «Торнадо-С» и тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка». Онлайн-трансляция Парада Победы в Москве ведется на сайте URA.RU. Эта техника представляет последние достижения российского военно-промышленного комплекса и призвана усилить огневую мощь и оперативные возможности российской армии. «Гиацинт-К» и «Мальва» отличаются высокой точностью и мобильностью, что позволяет выполнять задачи по поражению целей на значительных дистанциях. РСЗО «Торнадо-С» способна выпускать ракеты с различными типами боевых частей, обеспечивая эффективное поражение целей в широком радиусе. ТОС-2 «Тосочка», в свою очередь, предназначена для поражения живой силы и техники противника в условиях интенсивного огневого контакта. В Москве проходит парад, приуроченный к 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На празднование памятной даты в Россию прибыли главы почти 30 стран мира. Все важное с Парада Победы в Москве — в онлайн-трансляции URA.RU.
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